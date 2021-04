Este gigante de la comida rápida comenzará a entregar pedios con robots

Como una visión del futuro de los servicios de entrega urbana, cada vez más empresas de delivery empiezan a innovar en su rubro con el objetivo de optimizar sus respectivos negocios, de la mano de los avances que brinda la tecnología.

Una de las más reconocidas en los Estados Unidos es Domino's Pizza, empresa que esta semana comenzará a implementar la entrega autónoma de pizzas a través del robot R2 de la startup tecnológica de Silicon Valley, Nuro, con la cual llegó a un acuerdo para hacer esto posible y capitalizar el aumento de pedidos en línea causado por la pandemia.

Se trata de un vehículo robótico sin ocupantes que fue aprobado de manera reglamentaria por el Departamento de Transporte de EE.UU. y que iniciará sus operaciones en la ciudad de Houston, estado de Texas.

Houston, we have a robot.And that robot is named R2 by @nurobots: a self-driving, pizza-delivering vehicle. And we're testing it out in Houston, TX.Welcome to the future of pizza delivery.