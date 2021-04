Este exitoso gurú de las finanzas redobla su apoyo a Bitcoin: cuáles son los motivos

El autor del bestseller "Padre rico, padre pobre", Robert Kiyosaki, se convirtió en un enérgico defensor de Bitcoin (BTC). Desde que inició la pandemia global de coronavirus COVID-19, el gurú de las finanzas abogó por la criptomoneda como una alternativa de refugio de valor ante el escenario económico de crisis global.

También hizo otros casos en torno a por qué invertir en Bitcoin, incluyendo algunas predicciones de precio bastante alcistas para la criptomoneda. Sin embargo, más allá de la esperanza de que pueda aumentar su valor, Kiyosaki ve en Bitcoin una propiedad especialmente valiosa que lo motivó a comprar más fondos de la criptomoneda: un mecanismo para eludir la vigilancia del gobierno.

El educador financiero publicó un tweet ayer martes revelando que compraría más Bitcoin. La razón es su aversión por el yuan digital, la criptomoneda emitida por el gobierno de China.

Argumentó que la moneda digital china era una versión controlada de Bitcoin, emitida y bajo la autoridad del Banco Popular de China. Una razón suficiente para elegir la versión original y no la CBDC (moneda digital de banco central), según Kiyosaki.

China announcing government crypto today is good news for Bitcoin. Would rather have Bitcoin than government fake surveillance crypto. Buying more Bitcoin. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) April 7, 2021