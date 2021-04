Tiene 27 años y ya es un empresario multimillonario: conocé sus 5 claves de éxito en los negocios

Ritesh Agarwal nació en la India y logró convertirse en el segundo multimillonario más joven del mundo cuando fundó Oyo Rooms a los 19

Ritesh Agarwal es el segundo multimillonario más joven del mundo (el más joven es Kylie Jenner) y el fundador de Oyo Rooms. Comenzó cuando solo tenía 19 años, Oyo Rooms es una cadena hotelera de hoteles, hogares y lugares de vida alquilados y franquiciados.

Abandonó la universidad y es el primer asiático en obtener la Beca Thiel, donde los estudiantes menores de 20 años reciben u$s100.000 para abandonar la escuela y construir una empresa nueva o realizar una investigación.

La tasa de aceptación de esta beca es del 0,1%. Proviene de Odisha, que es uno de los estados más pobres de la India, donde más del 70% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (gana menos de 150 rupias o u$s2 al día).

En la actualidad, Oyo está presente en más de 800 ciudades en 80 países y es el segundo operador más grande del mundo por número de habitaciones. Bloomberg afirma que está lo suficientemente cerca como para hacerse cargo del operador más grande del mundo, Marriot International Inc.

Aquí hay 5 cosas que podemos aprender de este líder joven y apasionado y mejorar nuestra calidad de vida y trabajo.

Deja de echar culpas y toma el control de tu vida

Ritesh proviene de una familia que tiene una pequeña tienda en un pueblo. Era rebelde y no quería estudiar ni trabajar con otra persona, por lo que comenzó a hacer trabajos ocasionales, como vender tarjetas SIM para llegar a fin de mes.

Comenzó a aprender a programar cuando tenía 10 años, lo que dice que lo hizo sentir capaz de algo "más grande que las palabras que podía expresar".

Las personas tienden a culpar a sus circunstancias y se alejan de asumir la responsabilidad. Ritesh partió de la nada y de la nada, entonces, ¿Cuál es la excusa de las personas para no hacerse cargo de sus vidas?

Cree una cultura única y déjela nutrir a las personas

Las personas son su mayor activo: Oyo marca a los hoteleros afiliados a Oyo como Oyopreneurs.

En entrevistas recientes, Ritesh mencionó: "Contrate a personas no para hoy, sino durante dos o tres años a partir de ahora, y déjelas crecer con la empresa". También aseguró que "su marca refleja su cultura, propósito e identidad. Nunca es demasiado pronto para empezar a pensar en ello".

Oyo cree que la clave de su éxito es contratar empleados que tengan una mentalidad emprendedora, ya que se alinean con la visión de la empresa. También defienden el poder de la diversidad y la inclusión y consiguen personas apasionadas por lo que crean.

"100 personas que aman absolutamente su producto es mejor que 1000 personas a las que les gusta"

Esto se basa en el propósito de crear un producto.

¿Por qué a menudo escritores populares en Medium escriben por amor a la escritura y no por dinero? Porque las palabras producidas por un escritor al que le encanta escribir las siente el lector mucho más que un escritor que está intentando todo lo que puede hacer para ganar unos cuantos dólares extra.

Ritesh vio una oportunidad cuando investigó sobre hoteles independientes que contienen menos de 150 habitaciones no obtienen tanta atención de desarrolladores o diseñadores.

"Al actualizar los interiores, optimizar las operaciones y los servicios y hacer que los precios sean dinámicos, el hotel podría hacer felices tanto al huésped como al propietario", pensó.

"Mejorar estos lugares que pertenecen a propietarios de pequeñas y medianas empresas significa elevar a todo un sector de la sociedad y elevar su nivel de vida. El propósito era mucho más grande que un negocio; era agregar valor a la sociedad y la economía", agregó.

Todo emprendedor fracasa

Pregunta: ¿Qué es común entre las siguientes personas?

Bill Gates

Walt Disney

Fred Smith

J. K. Rowling

Jeff Bezos

Respuesta: Todas son personas de gran éxito que fracasaron en el pasado. Fueron rechazados una y otra vez solo para volver con la piel más gruesa.

"Aún no he oído hablar de un emprendedor que pueda afirmar haber tenido éxito sin cometer errores", expresó.

Cuando inicia un negocio, su plan le parece maravilloso, solo para descubrir que su cliente o inversor piensa que no tiene ningún sentido. En lugar de temer al fracaso, aproveche estas oportunidades para renovar su estrategia y tener un plan mejor. El fracaso es inevitable, pero aprender de él cambia el juego.

Empieza pequeño

Quieres ser millonario, pero es posible que tu plan de un millón de dólares no valga un millón de dólares. Esto no significa que no valga un millón de dólares. Significa que necesita planificar y repensar.

Un progreso paso a paso te lleva a subir la escalera de manera constante en lugar de saltar a la cima.

Aquí hay una breve cronología del viaje de Oyo desde un hotel hasta su valor actual en u$s10.000 millones:

2013: un hotel en una ciudad

2015: Lanzamiento de la aplicación móvil, Oyo se expande a las principales ciudades de la India

2016: Oyo valorado en u$s1 millón, se expande a Asia comenzando desde Malasia

2018: Se establece en China, Dubai, Indonesia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido

2019: 33.000 habitaciones en 500 ciudades

2020: más de 80 países (¡con 338 ciudades y 590.000 habitaciones solo en China!)

Todo comenzó en un hotel donde Ritesh dirigía todas las operaciones en el hotel sin ayuda de nadie y se quedaba para ahorrar el alquiler.

En conclusión

Asume toda la responsabilidad de tu vida; nada ni nadie más debe ser culpado de nada. Valora a las personas; son tu mayor activo. "100 personas que aman absolutamente tu producto es mucho mejor que 1.000 personas a las que les gusta". Estate preparado para fallar. Da pequeños pasos para, en última instancia, triunfar.

