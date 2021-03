¿Tiembla Uber? esta app de transporte saldrá a bolsa con una cotización de u$s62.000 millones

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, el gigante chino de transporte Didi Chuxing Technology Co. acelera sus planes para lanzar una Oferta Pública Inicial en el próximo trimestre.

Fuentes cercanas a la operaciones precisaron que Didi busca de ese modo capitalizar de una mejor manera los cambios de rumbo post pandémicos.

Didi, la mayor inversión en la cartera de SoftBank Group Corp., tiene como objetivo una valoración superior a los u$s62.000 millones que obtuvo durante su última ronda de financiación, resaltaron personas de la compañía que pidieron no ser identificadas.

La compañía adelantó estos planes con respecto a un objetivo anterior hacia fines de 2021 luego quesu negocio de transporte de automóviles similar a Uber se recuperara con el éxito de China al controlar Covid-19.

Basado en una flotación común del 15% para una mega oferta pública inicial en Hong Kong, Didi podría recaudar aproximadamente u$s9.000 millones en lo que sería uno de los debuts tecnológicos más grandes a nivel mundial en 2021.

La compañía no tomó una decisión final sobre la cotización o ubicación. Los planes de Didi siguen siendo preliminares y el tiempo aún podría retrasarse hasta más adelante en el año, dependiendo de las negociaciones.

Una oferta pública inicial supondría un cambio radical para una empresa que entró en conflicto con los primeros reguladores y luego con el Covid 19.

Didi espera aprovechar el mismo entusiasmo de los inversores que impulsó el debut tecnológico del servicio de video de China Kuaishou Technology hasta el pionero del comercio electrónico de Corea del Sur Coupang Inc. durante este año.

Capitalizar el mercado

"Didi quiere capitalizar el mercado al rojo vivo de las ofertas públicas iniciales de China", deslizó Brock Silvers, director de inversiones del fondo de capital privado Kaiyuan Capital, con sede en Hong Kong.

Jean Liu, presidente de Didi, explicó el año pasado que "el negocio principal de la empresa ya había comenzado a generar pequeñas ganancias". "Los viajes diarios y los ingresos superaron los niveles previos a la pandemia y ahora están en un nivel récord", añadió.

No obstante, mediante un comunicado oficial, la firma aseveró que "Didi no hace comentarios sobre la especulación del mercado y no tiene un plan o cronograma de oferta pública inicial definido".

La compañía busca capital para expandirse al comercio en línea y financiar una importante incursión en Europa, donde debe competir con Uber Technologies Inc.

Didi, que sigue siendo el jugador dominante en China a pesar de la competencia de empresas como Dida Inc., también busca aprovechar esto para expandirse a escenarios adyacentes, desde la conducción autónoma hasta los vehículos eléctricos.

Fuente: Diario Financiero