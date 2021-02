Substitutos de carne en alza: este proveedor firma acuerdos con McDonald's, KFC, Taco Bell y Pizza Hut

Los productos de esta empresa de carne a base de plantas, como hamburguesas y salchichas, ganaron popularidad entre los consumidores vegetarianos

Con la demanda creciente de substitutos de la carne, generalmente de origen vegetal, han surgido varias empresas que de a poco van luchando por posicionarsen ese nuevo mercado,como Beyond Meat o Impossible Foods.

Concretamente, Beyond Meat ha anunciado que ya ha firmado un contrato de 3 años con McDonald's Corp y Yum! Brands Inc, el propietario de conocidas marcas como Pizza Hut, Taco Bell o KFC.

Uno de los productos estrella será la hamburguesa McPlant, que ya se está probando en algunos países del mundo y con este acuerdo se espera que llegue a todos los mercados.

Con estos acuerdos Beyond Meat se posiciona como una de los mayores proveedores de productos en base a carne artificial

No obstante, Beyond Meat y McDonald's han decidido que no quieren reducir su oferta a un tipo de hamburguesa, por lo que podrían entrar en juego menús que incluyesen huevos, pollo o cerdo de origen vegetal. También se espera que Yum! introduzca este tipo de ofertas en sus franquicias.

Esto sigue a un anterior acuerdo entre la marca de bebidas y alimentos PepsiCo y la compañía de sustitutos artificiales de carne Beyond Meat, que confimaron que conformarán una empresa conjunta para desarrollar botanas a base de proteínas vegetales.

A partir de la alianza con PepsiCo, Beyond Meat podrá distribuir sus marcas con los recursos del gigante de bebidas y expandir su línea de productos.

Las operaciones se administrarán a través de una corporación de responsabilidad limitada llamada The PLANeT Partnership. Por el momento se desconocen los términos financieros de la sociedad.

"PepsiCo representa el socio ideal para nosotros en este emocionante esfuerzo, uno de alcance e importancia global", afirmó Ethan Brown, CEO de Beyond Meat, en un comunicado.

En base a plantas, artificial de laboratorio, o incluso impresa en 3D, la carne artificial va ganando su espacio en los mercados

Efecto pandemia

Con la llegada del coronavirus y el cierre de muchos restaurantes, la venta de productos como hamburguesas o salchichas de Beyond Meat cayó en picado en los últimos 2 trimestres de 2020, llevando a cancelaciones masivas de inventario.

Los gastos en inversión por la pandemia llegaron a alcanzar los 3,7 millones de dólares, mientras que sus ingresos internacionales cayeron un 16,5% en el primer trimestre.

Sin embargo, desde Beyond Meat aseguran que están empezando a ver la luz al final del túnel y que pronto llegará un período de estabilización en el sector de la alimentación, algo que en definitiva beneficiará a la empresa, indicó Business Insider España.