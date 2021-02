No necesitás ser influencer: estas siete aplicaciones "tapadas" te permiten ganar plata con redes sociales

No es necesario tener millones de seguidores o ser una persona famosa para poder obtener ingresos extra a través de los "perfiles sociales". Los detalles.

Ganar dinero con las redes sociales puede parecer una utopía para quienes no son grandes influencers. Las campañas de publicidad suelen incluir a famosos, las marcas contratan caras o nombres conocidos para promocionar sus productos o servicios y las plataformas pagan a los creadores de contenido viral que cuentan con millones de seguidores en sus perfiles sociales.

Pero no siempre es así. También es posible ganar dinero con Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest y otras redes sociales sin tener una legión de seguidores detrás.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que es muy difícil cobrar grandes sumas con este método, pero sí puede permitirle tener algunos pesos extra a final de mes; y en muchos casos por acciones sencillas como dar "Me gusta", ver un vídeo o compartir un enlace.

Social Publi

Esta plataforma supone una manera de ganar dinero con multitud de redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, TikTok y Twitch. Incluso, permite la chance de realizar campañas en blogs y WhatsApp.

Para ello, el usuario solo debe registrarte, vincular sus perfiles sociales, e indicar qué temas le interesan más y ayudar a comunicar los mensajes de las empresas. Cuando la campaña esté aprobada y publicada, se ingresará el dinero en tu cuenta.

Además, Social Publi cuenta con un programa de afiliación, con el que se puede ganar dinero si se invita a la comunidad a alguien y se da de alta: el usuario recibirá el 5% de las campañas en las que participe.

Si el usuarios no se consideras un influencer, no debe preocuparse: lapropia página web aclara que no necesitan que tengas miles de seguidores.

Fame Up

Fame Up es una aplicación que te permite ganar dinero con Instagram, incluso aunque no seas un gran influencer. Su estrategia se basa en conectar a marcas locales o nacionales con microinfluencers, con el objetivo de que ambas partes salgan beneficiadas.

En este caso, las marcas participantes ofrecen productos o servicios gratuitos, o incluso dinero, a cambio de que las personas los promocionen en Instagram. Sin tener que preocuparse por temas de contratos o impuestos. Además, es suficiente con que tengas al menos 500 seguidores para poder formar parte. Estos son otros requisitos que debes cumplir:

Tu perfil de Instagram debe ser público.

Debes tener una participación del 5% en tu perfil (es decir, si tenés 1000 seguidores, tu contenido debe atraer al menos 50 "Me gusta").

Debes haber realizado por lo menos 3 publicaciones en la última semana antes de crear tu cuenta en la plataforma.

Tu perfil de Instagram debe contar con un mínimo de 100 imágenes.

Tu cuenta debe tener contenido de alto perfil.

Está disponible en Google Play y en App Store.

Spotlight de Snapchat

Snapchat creó a mediados de noviembre una nueva función llamada Spotlight, con vídeos cortos creados por los usuarios. Aquellos que se vuelven virales reciben una compensación económica que, en algunos casos, llegó hasta los cientos de miles de euros o, incluso, unos pocos millones en solo unas semanas o meses.

Snapchat sigue siendo muy utlizado

El motivo es que cada día Snapchat reparte un u$s1 millón entre los creadores de los mejores contenidos, sin tener en cuenta si estos son famosos, grandes influencers o ninguna de las dos cosas. Para ganar dinero con Snapchat, los vídeos deben tener un máximo de 60 segundos y cumplir con todas las condiciones y pautas de la red social y de Spotlight.

Entre estas, la compañía establece que los usuarios deben tener la mayoría de edad legal, o 16 años y el consentimiento de un progenitor o tutor legal. Además, los contenidos deben ser vídeos verticales con sonido, respetar los derechos de autor y ser apropiados para un público de al menos 13 años.

Finalmente, los snaps no deben ser patrocinados o pagados ni realizar una oferta o venta, entre otras condiciones.

Fanslave

Una opción para ganar dinero con Facebook es Fanslave, con más de 2 millones de usuarios registrados. Se trata de una plataforma con 10 años de experiencia que te permite ganar unos pesos extra a cambio de realizar determinadas acciones con tus perfiles sociales, como dar "Me gusta" a una página. Esto te irá proporcionando créditos, que se pueden canjear por seguidores o por dinero (con un pago mínimo de 15 dólares).

Además, cuenta con un programa de afiliados doble, por el que, si se convence a una persona para que se registre, el usuario obtendrá el 15% de comisión de lo que gane; y si esta persona recluta a otra, se llevarás el 1,5% de lo que obtenga esta última.

Coobis

Se trata de una plataforma de marketing de contenido que conecta a marcas, medios e influencers. En ella, la persona que quiera ganar dinero con sus redes sociales o su web debe indicar qué servicios ofrece y bajo qué condiciones, con la posibilidad de rechazar pedidos.

Se puede crear contenidos a través de páginas de fans de Facebook, cuentas de Twitter, Instagram, Youtube o Twitch o de un sitio web. No hay un importe mínimo para retirar tus ingresos y realiza los pagos a través de transferencia y PayPal.

Publisuites

Otra plataforma de marketing de contenido que permite monetizar un sitio web y redes sociales es Publisuites, que relaciona anunciantes (marcas y empresas) con editores (medios, redactores e influencers).

Muchas plataformas permiten ganar dinero sin tener muchos seguidores

Cuenta con unos 215.000 usuarios y ofrece la posibilidad de ganar dinero a través de menciones en tus redes sociales, así como vendiendo publicaciones patrocinadas en un blog o medio y al redactar artículos para marcas. El editor marca el precio de su servicio y en teoría recibe el dinero en menos de 10 días.

Twync

Esta plataforma también brinda la oportunidad de obtener unos ingresos extra con una cuenta de Twitter, Facebook o Instagram, y cuenta asimismo con campañas para sitios web.

Una vez que se da de alta al usuario le llegarán ofertas de campañas para realizar acciones como generar conocimiento de marca en redes sociales, ayudar a las firmas a que consigan seguidores u opinar sobre un producto; pero también otras actividades como probar un videojuego o asistir a un evento.

Sus requisitos son algo exigentes en cuanto a la frecuencia de publicación que debés tener (al menos 30 en los dos últimos meses), pero no buscan solo a grandes influencers: es suficiente con tener 100 seguidores en Twitter y/u 80 amigos o fans en Facebook.

Fuente: Business Insider