Nuevo competidor para Netflix, Amazon y Disney: se confirma la llegada de HBO Max a la Argentina

El servicio estaría disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, entre otros, y sustituiría a la actual plataforma HBO GO

El servicio de streaming HBO Max confirmó su lanzamiento en 39 lugares de América Latina y el Caribe a finales de junio, en la que será la primera incursión fuera de Estados Unidos.

HBO Max, que ofrece títulos como "Wonder Woman 1984" y "Love Life", fue lanzado en mayo del año pasado y compite con servicios como Disney+ de Walt Disney Co y Netflix Inc, que han ganado adeptos durante una pandemia que dejado a millones de personas en casa.

"Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de HBO Max en América Latina y el Caribe, que es el primer paso para llevar el servicio directo al consumidor de WarnerMedia a los consumidores fuera de los Estados Unidos, y alrededor el mundo", dijo Johannes Larcher, responsable de HBO Max International en un comunicado de prensa.

El servicio estaría disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, entre otros, y sustituiría al actual servicio regional de vídeo por demanda de la compañía, HBO GO.

En diciembre, Warner Bros dijo que todas sus películas de 2021 estarán disponibles en los cines y en el servicio de streaming HBO Max a partir del mismo día.

HBO Max contará con los contenidos ya existentes de poderosas marcas como HBO, los canales del grupo Turner (TNT, Space, Warner Channel, TBS, Adult Swim), el centenario estudio cinematográfico Warner Bros., de la editorial de superhéroes de DC, un catálogo infantil y una línea de producciones originales tanto internacionales como locales.

Por ejemplo, series como "Raised by Wolves", producida por Ridley Scott, o "The Flight Attendant" con Kaley Cuoco, de gran repercusión en su estreno en Estados Unidos, estarán disponibles también a través de HBO Max.

Los voceros de la compañía detallaron que la plataforma de HBO GO, existente en la región tanto para los suscriptores directos como para los que abonan a través de cableoperadores o servicios de banda ancha, será discontinuada y sus usuarios tendrán acceso a la nueva aplicación de HBO Max.

La plataforma, accesible a través de diversos dispositivos, tendrá diferentes opciones de suscripción que se comunicarán en los próximos meses.

Otra que llega

La industria del streaming sumará un nuevo competidor a nivel regional. Como si fuera poco con Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+, Discovery+, Peacock, HBO Max y el resto de las plataformas globales y regionales, ViacomCBS confirmó la llegada de su app. El proyecto Paramount+ será lanzado el próximo cuatro de marzo en los Estados Unidos (EEUU), afirmó la gigante telecom. Se espera que el lanzamiento se realice en paralelo dentro de Canadá y América Latina.

La plataforma de "streaming" Paramount+, que será la heredera de CBS All Access, desembarcará en Estados Unidos, Canadá y América Latina el próximo 4 de marzo, anunció este martes ViacomCBS.

La nueva plataforma de "streaming" incluirá el contenido de cadenas como CBS, MTV, BET, Comedy Central o Nickelodeon, además de cintas del archivo de Paramount Pictures en una oferta que combinará cine, series y programas de entretenimiento, telerrealidad y deportes.

El nuevo servicio de streaming podría estar disponible desde marzo de este año

Una apuesta arriesgada de ViacomCBS

Se espera que el servicio alcance también otros continentes, pero su estreno más allá de las Américas tardaría unos meses más.

Paramount+, cuyo nombre anterior era CBS All Access, llegará a los países nórdicos a finales de marzo. Australia, por el contrario, tendrá que esperar hasta mediados del 2021 para tener acceso a este streaming.

Al igual que otras plataformas de las grandes empresas productoras, el nuevo servicio también se nutrirá de su biblioteca de contenido.

La idea es que la plataforma de streaming contenga episodios de series en canales como BET, CBS, Comedy Central, Nickelodeon y Paramount Pictures. Lo anterior incluiría programas de corte infantil, como Paw Patrol y Peppa Pig, hasta comedias para adultos al estilo de South Park y The Daily Show.

También se podrían incluir Boomerang, Games People Play, The Oval, Bar Rescue, e Ink Master. También incluiría contenidos originales, como The Twilight Zone.

Además del universo de "Star Trek", que es probablemente el buque insignia de Paramount+, esta nueva propuesta para el mercado audiovisual digital está trabajando en nuevos contenidos como, por ejemplo, una serie sobre "Flashdance" (1983) y otra sobre el productor de "The Godfather" (1972) con Armie Hammer como protagonista.

Paramount deberá enfrentar una seria competencia con el resto de las empresas de streaming de video

Los retos de la expansión

En datos de Statista, el crecimiento en los ingresos de estos negocios debería alcanzar un máximo de 31.6 por ciento para el año pasado. Esto, en parte a raíz de un gran aumento en la penetración de estos servicios de entretenimiento entre la población global. Pero no duraría por siempre.

Todo lo contrario. Se espera que 2021, al contrario de 2020, pueda ser un mal año para los servicios de streaming más nuevos, pequeños y menos usados del mercado. De acuerdo con ScreenMedia, los usuarios tendrán mucho menos tiempo para consumir contenido VoD a medida que se recuperen sus actividades regulares.

Lo anterior significa que probablemente reducirán su uso de las plataformas que solamente ocupaban para un par de contenidos.

A menos que se encuentren formas alternativas de crecer en usuarios y ganancias, será muy difícil que nuevos proyectos como Paramount+ tengan el éxito arrollador que se vió en 2021.

En este sentido, hay una posibilidad interesante: el mundo fuera de EEUU. Según Statista, la mayoría de los ingresos de streaming vienen de América del Norte y China. Así que expandirse a otras regiones (lanzándose a la vez en Latam, por ejemplo) sería una estrategia prudente.