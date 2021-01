Aprendé de los mejores: mirá los 5 consejos de Elon Musk para llevar tus proyectos "al próximo nivel"

Elon Musk está de moda, y todo lo que haga capta la atención de miles de medios y de personas por ser referente de la tecnología y los negocios en general

El hombre más rico del mundo no para: desde la creación de PayPal, se ha convertido en sinónimo de innovación. Revolucionó el mundo con los coches eléctricos de Tesla y los cohetes reutilizables de SpaceX, pero también con los túneles que evitan atascos de The Boring Company y su intención es revolucionar también no solo nuestro mundo, sino otros, con su proyecto de crear colonias humanas en Marte para así salvar a la humanidad.

Lo bueno es que si algo tiene el directivo es que no se queda nada para él, o eso parece. Por eso, tanto si estás pensando en emprender como si simplemente necesitás un pequeño empujón o nuevo punto de vista para aplicarlo a tu experiencia profesional, aquí van 5 consejos de Elon Musk.

Buscá una meta

Acotá lo que estás buscando: hay miles de opciones ahí fuera, pero debes focalizar tu objetivo. Por ejemplo, "quiero ganar mucho dinero", eso está bien, pero es demasiado amplio. Preguntate: qué es lo que me gusta a mí, en qué soy bueno y luego, como podrías sacarle la mayor rentabilidad a ese proyecto. Además, no tengas miedo de lanzarte a por algo que no exista, si estás en la vanguardia mejor.

La importancia de poner una meta a tus ideas

Aceptá las críticas

Es más, buscalas, rodeate de personas que sepan usar su ojo crítico porque es lo que te hará perfeccionar tu producto o servicio y avanzar en tu proyecto. Nadie tiene ideas infalibles a las que no se les pueda dar una vuelta, y algo muy importante: sé honesto con vos mismo. ¿Tu idea es realmente factible? ¿Va a convertirse en algo palpable? Y por supuesto, un consejo de Musk: "Sé amable con quien te da ese feedback negativo o te invite a reconsiderar tus planes".

Seguí la lógica, no las reglas

No siempre una regla tiene que cumplirse a rajatabla, y no son inamovibles. "Elegí siempre el sentido común". A veces, no tendrá sentido seguir una regla en un momento determinado, y Elon Musk lo tiene claro: "Entonces no la sigas".

No temas al fracaso

El fracaso es una parte normal del proceso de innovación. Cuanto antes seas consciente de esto, menos sufrirás.

Si creés que algo probablemente terminará en fracaso, pero es lo suficientemente importante como para intentarlo, asegúrate de hacerlo. A veces fallás en el resultado final, pero aprendés todo un proceso, ese 'fallo y error' es el que va a hacer que en el próximo proyecto sepas que cosas funcionan, y cuáles no. Esto te ayudará a ir más rápido y más seguro.

Elegí ser extraordinario

Según Musk, "la gente puede elegir ser normal". Resulta que él mismo te invita a que hagas lo contrario, desafiá y cuestioná las normas. Hacé lo inesperado. Esforzate siempre por lograr metas y hechos cada vez más grandes, no te conformes y andá siempre a por el siguiente paso. Te lo dice un hombre que manda cohetes a otros planetas.

Fuente: Business Insider