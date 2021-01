Esta billetera digital permite enviar y recibir dinero digital: además, ofrece la chance de cambiarlo por dólares

Se trata de la aplicación móvil Status, la cual brinda la chance de realizar transacciones cripto mediante un chat de mensajería privado y encriptado.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 modificó radicalmente la forma en cómo miles de millones de usuarios en el planeta se relacionan con el dinero a la hora de hacer pagos o inversiones de cualquier tipo. Desde el arranque de la pandemia, el uso de fintechs y billeteras virtuales creció de forma exponencial.

Status, por ejemplo, es una aplicación móvil con una amplia variedad de funciones relativas a lo financiero.

Entre otras, ofrece una billetera electrónica para acceder a variantes de la criptomoneda Ethereum (ETC), mensajería privada y un navegador de aplicaciones descentralizado, entre otras cosas.

Según la empresa matriz fabricante de la plataforma, The Status Network, la app integra la billetera cripto con un chat privado de mensajería totalmente encriptado y un navegador web3 dapp (descentralizado), lo que garantiza una forma segura para acceder a criptodivisas de Ethereum como ETH y DAI.

También, Status permite enviar pagos p2p entre los propios usuarios, de forma directa y segura a través del propio chat, sin la necesidad de recurrir a intermediarios financieros como bancos, tarjetas de crédito u otros exchanges.

Asimismo, incluye un messenger para chats privados 1:1, chats grupales y canales públicos. Está desarrollado con encriptación de punta a punta en todos los mensajes privados de manera predeterminada, así como con una tecnología de alta eficiencia, sin la necesidad de servidores de terceros centralizados.

El monedero está integrado con un messenger privado que ofrece la posibilidad de que cualquier persona, envíe y reciba pagos en criptomonedas, desde cualquier parte del mundo, a través de la interfaz del chat.

En cuanto a la funcionalidad, la aplicación contiene el sistema de navegación web3, lo que permite a los usuarios interactuar con dapps (aplicaciones descentralizadas), como herramientas DeFi.

Además, para mejorar la seguridad ofrece su KeyCard: una tarjeta contactless que se apoya en el celular como forma de logueo y para firmar las transacciones.

En momentos donde servicios de mensajería líderes como WhatsApp están siendo cada vez más cuestionados por sus políticas de datos, las propuestas de plataformas de chats descentralizados, ascienden en notoriedad. En la Argentina opera desde julio del año pasado y, según sus desarrolladores, experimentó un crecimiento de 200% desde entonces.

Superapp cripto

Status es una app que no sólo es una billetera de tokens (activos convertibles en monedas), sino que además es una poderosa plataforma de chat que permite transacciones entre personas y ofrece un extenso catálogo de opciones de inversión y ahorro.

"Argentina es uno de nuestros mercados con mayor crecimiento, junto con Brasil, en América Latina", confió a iProUP Jonathan Zerah, head of Marketing de la aplicación, dando cuenta así del creciente interés local en estas opciones de inversión.

El ejecutivo indicó que la app es una "billetera segura para enviar, guardar y recibir cualquier activo basado en Ethereum". Comparándolo con el sistema bancario, permite tener cuentas en todas las monedas que se basen en esa plataforma, convertibles entre sí.

Por otro lado, la aplicación no vende ninguna de las divisas anteriores, sino que hay que adquirirlas en un exchange como SatoshiTango, BuenBit o Ripio y luego transferirlas a la billetera. Cotizan al valor del blue y se abonan con transferencia y hasta redes de cobranzas como Rapipago, por lo que no insumen el cupo mensual de u$s200.

El diferencial de Status es que es 100% privada. Es decir, ni la empresa ni los gobiernos pueden saber quién es el dueño de la cuenta. Y al ser una billetera "sin custodia", sólo el usuario conoce cuáles son sus claves.

"La wallet implementa varias medidas de securidad como el manejo y almacenamiento de claves en el dispositivo. Esto asegura que vos, y sólo vos, tenés acceso a ellas", afirmó Zerah. Y completó: "Tenemos estándares extremadamente altos de privacidad y seguridad. Cuando creás una cuenta, nunca se te preguntará tu número de teléfono, dirección de email o cuenta bancaria".

A diferencia de otras aplicaciones, Status incorpora un chat con un nombre de usuario elegido al azar. Esto permite que las persona se comuniquen con otras para realizar transacciones dentro de una plataforma ultrasegura.

"El cifrado de punta a punta entre dos clientes (celulares) incorpora un protocolo de seguridad que permite que los mensajes estén a salvo en todo momento", remarcó el ejecutivo.

Además, el ejecutivo precisó que es posible "acceder a todo el ecosistema de Dapps de Ethereum, optimizadas para celulares y con posibilidades realmente infinitas con su navegador de Web3", un estándar que ofrece acceso a todas las nuevas aplicaciones financieras.

"La actual infraestructura de internet, como la del mundo financiero, está plagada de jugadores que dictan cómo podemos realizar transacciones e incluso vigilan nuestras comunicaciones. La app de Status está diseñada para proteger las comunicaciones privadas y permite un control total sobre los activos digitales personales", resaltó Carl Bennetts, co-fundador de Status.

"Desde el lanzamiento de v1 de Status en febrero, hemos registrado más de 50.000 instalaciones, muchas de las cuales provienen de regiones que buscan herramientas financieras y de comunicación seguras. Con Status, cada persona es la única que puede controlar sus fondos, y ésta es una posibilidad emocionante para las personas en la Argentina", completó Bennetts.

Algunas preguntas sobre la app: ¿tiene costo?, ¿es privada?

Todo lo que sea transferir es el costo del gas, que es una comisión de Ethereum. Status no cobra nada. Además, podés tener varias billeteras: una para el trabajo, otra para el supermercado, etc. Podemos pasarnos dinero por el chat, a través de un request, o por código QR, explica a iProUP, Alan Becker Capuyá, Marketing Manager de Status.

En cuanto al tema de la privacidad, menciona: "No es 100% anónimo porque tenés una dirección de billetera y un usuario. Pero Status no te pregunta ni nombre, ni mail, ni cuenta bancaria. No hay forma de que nadie sepa que es tuyo si no lo decís abiertamente. En Status se maneja esa privacidad".