Grabá todas tus conversaciones con esta app para tu smartphone

Actualmente los smartphones se son igual de indispensables que una navaja suiza para un explorador. Estos integran las funciones de muchos equipos y dispositivos en uno solo. Ya que además de funcionar como un teléfono, navegador web, GPS y hasta lector de ebooks, también puede usarse para aprender, descubrir actividades y hasta recordar hidratarse. Entre las herramientas que la gente suele dar por sentado está la grabadora de voz, una app que viene pre-instalada en casi todo equipo.

No obstante, muchos usuarios no usan esta función regularmente, aunque esta sea bastante útil para ciertos entornos profesionales. Para periodistas o creadores de contenido, es una forma excelente de capturar audio convenientemente, aún si no se tiene equipo profesional. Para los oficinistas o estudiantes, puede ser perfecta para grabar clases y reuniones como referencia posterior. Pero a pesar de su flexibilidad, pocos teléfonos tienen una grabadora muy flexible.

Una grabadora personal

Casi siempre, lo único que tienen los teléfonos con apps pre-instaladas son las herramientas más básicas de cada aplicación. En el caso de una grabadora de voz, los usuarios van a tener suerte si el software predeterminado les deja grabar, detener y seleccionar desde dónde se quiere reproducir la grabación. Por eso hay un sinfín de opciones externas que pueden ser muy atractivas para la comunidad, y una de ellas es el proyecto de Splend Apps.

La Grabadora de voz que ofrece la app es perfecta porque tiene varias habilidades que otras aplicaciones que ya vienen pre-instaladas carecen. De inicio, se trata de una herramienta gratuita que se sostiene de ads.

Sin embargo, los anuncios no son invasivos, lo que permite tener una experiencia de uso muy positiva. Asimismo, al contrario de otras opciones en el mercado, no tiene ninguna limitante en el largo de la grabación final. Puede dejarse por horas, siempre y cuando tenga aún espacio.

Hablando de espacio, también se puede usar la grabadora de voz con varios formatos. Esto le da mayor flexibilidad a los consumidores sobre el tipo de contenido que generan.

Por ejemplo, se puede elegir generar archivos que sean de baja calidad, para ahorrar espacio de memoria. O bien, crear audios mucho más refinados, que tengan una calidad de sonido mayor a pesar de su peso.

Una app para cuidar tu mente

Remente es una app para usuarios Android que ofrece varios cursos y técnicas para el cuidado de su salud mental. Con esta plataforma, los usuarios pueden establecer múltiples metas de bienestar psicológico, tales como reducir sus niveles de estrés o ansiedad, o incluso dormir mejor. No solo eso, sino que también cuenta con herramientas, guías e instrucciones para ir mejorando de a poco la situación del usuario.

Por ejemplo, se puede acceder a sesiones y guías de video que permiten a las personas trabajar en diferentes aspectos de su salud mental.

Pero además, esta app trata de crear nuevos hábitos que permitan a los usuarios desarrollar un estado de calma, relajación y satisfacción. Todo ello, respaldado con varios sistemas académicos y científicos.

Por ejemplo, se puede sincronizar la app con sistemas como Google Fit para evaluar cómo las mejoras en salud mental están teniendo un efecto positivo en el bienestar físico.

También cuenta con reportes diarios, precisos, para llevar un registro del estado de ánimo y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Incluso hay varios artículos, escritos por profesionales del rubro, para trabajar en áreas clave como la motivación, el amor propio y la tranquilidad.