Tiró un disco con 7.500 bitcoins en 2013: hoy ofrece u$s70 millones para recuperarlo de un basurero

En 2013, James Howells tiró accidentalmente un disco rígido en el que guardaba 7.500 bitcoins, cuando la criptomoneda no era conocida y tenía poco valor

La pesadilla del británico James Howells comenzó en 2013, cuando tiró accidentalmente un disco rígido en el que guardaba 7.500 bitcoins, que en aquel momento apenas eran conocidos y tenían muy poco valor.

Años después, el precio de la criptomoneda se ha disparado y ahora cotiza en torno a los 37.000 dólares, por lo que toda esa cantidad que tiró Howells directamente a la basura hoy tiene un valor de 275 millones de dólares.

James Howells tiró en 2013 un disco rígido en el que guardaba 7.500 bitcoins

Esa es la razón por la que el británico ha ofrecido al ayuntamiento de Newport (Gales) una gran cantidad de dinero a cambio de que le dejen excavar el vertedero donde cree que acabó el disco rígido. Howells ha explicado su situación a la CNN: "Me he ofrecido a donar un 25% del valor o 52,5 millones de libras (71 millones de dólares) al Ayuntamiento de Newport para que lo distribuyan entre los ciudadanos si soy capaz de encontrar el disco duro y recuperar los bitcoins".

"Esto permitiría el reparto de unas 175 libras (196,6 euros) por persona para toda la ciudad (316.000 habitantes). Desafortunadamente, han rechazado la oferta y no quieren debatirlo".Howells minó bitcoin durante 4 años, cuando las criptomonedas apenas tenían valor. El británico tiró el disco rígido entre junio y agosto de 2013, pensando que ya había guardado todos los archivos que necesitaba.

Se dio cuenta por primera vez de este error, según ha contado a la BBC, cuando el precio subió de 150 a 1.000 dólares y el valor de su monedero digital se disparó hasta los 6 millones de dólares en 2013.

El plan para recuperar su disco

Después de visitar el vertedero, Howells explicó a la BBC que pensaba que no tenía ninguna posibilidad de recuperar su disco duro. Pero ahora tiene un plan para encontrarlo. "El plan sería cavar en un área específica del vertedero dividido en cuadrículas y recuperar el disco duro mientras se cumple con todos los estándares de seguridad medioambiental", cuenta a la CNN. "Después, se entregaría el dispositivo a especialistas en recuperación de datos para que lo reconstruyan con nuevas piezas y poder acceder así a la pequeña parte de datos que necesito para acceder a los bitcoins".

Según el municipio la recuperación tendría un gran impacto medioambiental en las zonas cercanas

"El valor del disco duro asciende a unos 200 millones de libras (227,83 millones de euros) y estaría más que dispuesto a compartir una parte con la gente de Newport si me dan la oportunidad. Aproximadamente un 50% sería para los inversores que pusieran el capital para financiar el proyecto y yo me quedaría con el 25% restante", añadió.

Sin embargo, en un comunicado a la CNN, una portavoz del Ayuntamiento de Newport ha explicado que no está permitido excavar en el vertedero. "El consistorio ha explicado a Howells en varias ocasiones que la excavación no es posible y que esta tendría un gran impacto medioambiental en las zonas cercanas", ha señalado. "El coste de cavar en el vertedero, almacenar y tratar los residuos podría ser de varios millones de libras, sin garantía de que el disco rígido se encuentre o de que funcione", agregó el funcionario.

Howells no es, al menos, el único que ha corrido esa suerte: The New York Times publicó recientemente que los bitcoins atascados, perdidos o abandonados en monederos digitales ascienden al 20% de los existentes, unos 18,4 millones (con un valor de 116 millones de euros).

Wallet Recovery Services, una compañía que se dedica a recuperar claves perdidas, ha explicado en declaraciones al NYT que recibe unas 70 solicitudes al día de usuarios que intentan acceder a sus monederos digitales, una cifra que se ha triplicado desde la registrada hace un mes ante la subida del precio del bitcoin, según informó Business Insider.