Dolores de cabeza para Galperin: todos los "ataques" que sufrió Mercado Libre en 2020

El 2020 fue el año de Mercado Libre, aunque también el unicornio fue el objetivo de muchas ciberestafas y un conflicto gremial que desató la polémica

En esta época es común caer en los famosos balances de fin año. Pueden ser a nivel personal o inclusive comercial. Sin embargo, en lo que respecto a Mercado Libre, es totalmente innegable que su 2020 fue su año y que el gigante del ecommerce supo canalizar el contexto complicado que tuvo la región debido a la crisis sanitaria originada por el coronavirus.

Desde grandes hitos y récords como valores astronómicos en Wall Street que tiene el unicornio criollo, donde superó los 81.000 millones de dólares de valuación, acumulando una suba de 184% en sus acciones en lo que va de 2020. Hasta el lanzamiento de Meli Air, su flota de aviones con la que quiere mantener su liderazgo en toda la región.

Sin embargo, este año también tuvo su lado b, y Mercado Libre fue el objetivo de muchas ciberestafas. Pero además, el unicornio también sufrió un conflicto gremial el cual se manifestó mediante una serie de bloqueos a sus centros de distribución en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del confinamiento y cuando sus clientes más necesitaban sus productos.

Ciberestafa

Antes que nada, se debe entender que desde que comenzó la cuarentena en la Argentina, los casos de (in)seguridad informática no dejan de aumentar: desde Fortinet, empresa especializada en el rubro, señalan que el país sufrió más de 270 millones de intentos de ciberataques sólo en la primera mitad del año.

Mercado Libre y su billetera virtual, Mercado Pago, no salieron ilesas de estos números y protagonizaron varias estafas a los largo del año.

Uno de los más conocidos, debido a su viralización fue el que publicó una chica en Twitter la cual compró una computadora por Mercado Libre, pero le llegó una botella de licor.

Juana Floriano es de Cipoletti, tiene 20 años y estudia el tercer año de la Licenciatura en Diseño Multimedial en la Universidad Nacional de La Plata. Debido a la pandemia continuó sus estudios desde casa y para realizar los trabajos de la facultad habría comprado una computadora valuada en $140000 en la plataforma ecommerce.

Compró una computadora por internet y le mandaron un licor | reclamo, Mercado Libre, estafa https://t.co/6DsQ6B8h9U — juanafloriano (@flxrianoj) September 22, 2020

La sorpresa llegó al abrir la caja y encontrar una botella de licor en lugar de la computadora. La joven realizó la denuncia en la plataforma correspondiente y en Twitter tras no quedar conforme con la recibida por la plataforma de compras online.

Por su parte, desde la empresa aseguraron: "Tras esa segunda revisión, vimos que el vendedor efectivamente había realizado de forma correcta el despacho, así que le devolvimos el dinero a ambas partes. Es decir, tienen ya su dinero el comprador y el vendedor".

Juana, muchas gracias por tu contacto. Queremos revisar más en detalle tu situación, por eso, necesitamos que nos envíes tu nombre de usuario o apodo de tu cuenta de Mercado Libre. Después de recibir esa información, nos comunicaremos para asesorarte por privado. — Mercado Libre Ayuda (@ML_Ayuda) September 22, 2020

Además, desde Mercado Libre explicaron que cuando ocurren este tipo de situaciones, que actualmente rondan apenas por debajo del 0,02% de las operaciones totales, la empresa lleva adelante una revisión de todo el proceso. Sin embargo, debido a su viralización, este escándalo no dejó muy bien parado al unicornio.

Otro tipo de ciberestafa que se realizó en la plataforma fue una donde algunos vendedores querían arreglar las ventas por fuera de la plataforma para posteriormente desconocer el pago y quedarse con el dinero.

Si bien por la importancia pública que tomaron estos casos salieron en defensa de los damnificados, el sitio de ventas por internet aclaró que las transacciones realizadas por fuera de Mercado Libre están fuera de la jurisdicción de la empresa y por lo tanto es casi imposible lograr que se revise la situación.

En este contexto, una nueva modalidad está volviendo a tomar fuerza. Se trata de vendedores que ofrecen productos de $ 45.000 a 60.000 (en particular productos de alta demanda y alto costo, como PS4, Xbox, celulares de alta gama) publicados entre $ 7.000 y $ 15.000.

Los vendedores no están identificados más allá del nickname aleatorio que genera Mercado Libre (con un seed de números aleatorios y las primeras letras del nombre y el apellido). Lo curioso del caso no es solo el precio, sino que no aceptan retiro a domicilio y piden transferir por Mercado Pago el costo de envío (de $1000 a 2000).

Ese es el punto fundamental de la estafa: al cobrar el envío como un costo extra por fuera de las operaciones tradicionales de la plataforma, se genera una transacción no aprobada por Mercado Libre y luego es casi imposible lograr que se tome en cuenta el reclamo.

Una nueva estafa en Mercado Libre , al descubierto

De más está decir que el consumidor luego de pagar el envío aparte, no recibirá el producto. El vendedor puede desconocer la venta incluso y el pago del envío se pierde incluso si el mismo se realiza a través de MercadoPago (ya que es una entidad separada de MercadoLibre a pesar ser propiedad del mismo grupo).

Se estima que usan DNI robados y retiran efectivo por cajero. La plata de una cuenta de MercadoLibre se puede sacar por cajero usando la tarjeta emitida por la misma empresa.

Por otro lado, la compañía ESET detectó una campaña de ingeniería social con phishing que se distribuye a través de anuncios de Facebook en la que se suplanta la identidad de Mercado Libre con el objetivo de robar datos e información sensible de las potenciales víctimas.

Lo primero que debería llamar la atención es que el sitio al que se invita a acceder no se trata de un dominio oficial de Mercado Pago. No obstante, si el usuario se interesa en la oferta de la Mercado Pago Black, dependiendo del dispositivo desde el cual acceda al enlace, se encontrará con distintas pantallas.

En el caso de utilizar una computadora, se direcciona al usuario a acceder a través de la aplicación de su celular. Al acceder desde el dispositivo móvil al falso sitio, la campaña fraudulenta comienza a recolectar datos de las víctimas. Primero solicita ingresar la dirección de correo o nombre de usuario y la contraseña para acceder a la plataforma.

Tras ingresar las credenciales, bajo el argumento de validar la identidad del usuario, se solicita ingresar todos los datos de la actual tarjeta de crédito. Luego, solicita una foto del frente y dorso del documento de identidad de la víctima. Luego de recopilar todos estos datos de la víctima, el sistema redirecciona a una página de Facebook en la que se suplanta la identidad de Mercado Libre.

"Con los datos obtenidos a través de la campaña, los ciberdelincuentes no solo pueden realizar transacciones con la tarjeta de crédito o comercializar esta información, sino que tienen en su poder las herramientas necesarias para realizar estafas de suplantación de identidad. Inclusive, pueden contratar productos crediticios en billeteras digitales o bancos online, los cuales pueden ser activados en línea utilizando como forma de validación el envío de la información recolectada; como la foto del documento", comentó Luis Lubeck, especialista de seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Bloqueo a Meli

Otro de los grandes momentos del 2020 que Marcos Galperin preferirá olvidar fue el conflicto gremial que sufrió Mercado Libre mediante un bloqueo de cinco centros de distribución por parte del Sindicato de Camioneros que conduce Pablo Moyano.

Este bloque realizado por el gremio de camioneros, por lo que informó la empresa puso en riesgo la entrega de mercadería que se encuentra almacenada en los depósitos y en las posibles contrataciones a futuro que deseaba realizar la compañía.

Imagen del bloqueo por parte del Sindicato de Camioneros

Por su parte, el CEO de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna afirmó en aquel momento que: "nos hace dudar si las contrataciones que teníamos previstas las vamos a poder realizar".

Además, desde la empresa manifestaron su preocupación por los bloqueos, de manera ilegal, a los centros de distribución ya que esta medida afectó principalmente el trabajo de más de 4.000 pymes que tienen como principal fuente de ingresos la venta de productos online en esta pandemia.

Pero además de perjudicar la distribución de paquetes de 4000 pymes en forma directa, este bloqueo también afectaría a otras 80 mil más que también requieren que los centros de distribución funcionen para generar ingresos, algo que durante la cuarentena se volvió aún más necesario.

"En los últimos tres meses sumamos 600 nuevas empleados en esos centros, con esto nos hace dudar de las nuevas contrataciones que teníamos previstas si las vamos a poder realizar", agregó de la Serna

Por otro lado, El CEO de Mercado Libre también mostró su preocupación con este bloqueo ya que dijo que el 85% de los trabajadores que están ahí tienen menos de 25 años, y lo que el sindicato pretende es aplicar un convenio de 1989, año en el que todavía no habían nacido el 95% de los empleados de los centros de distribución.

Por su parte, desde el gremio afirmaron que el 80% de los empleados que trabajan ahí, están en negro y que los transportistas "son anotados como monotributistas para evadir impuestos, cobrando la mitad de lo que tienen que cobrar. Esto lo constatamos en distintos centros, incluidos los de Palomar, Valentín Alsina y Parque Patricios".

Imagen del bloqueo por parte del Sindicato de Camioneros

Mercado Libre cuenta con un Centro de Almacenamiento que pertenece a la empresa y son operados por la misma. En ellos se almacenan los productos antes de la venta.

Estos establecimientos cuentan con 1.300 empleados que al igual que los que operan en el Mercado Central, están afiliados a la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga, que conduce Daniel Vila.

Sin embargo, Mercado Libre también cuenta con otros centros de distribución de posventa que son operados por empresas postales. Desde la compañía señalaron que al ser de logística sus empleados están afiliados al Sindicato de Camioneros.

No obstante, La Cámara Argentina de Comercios y Servicios (CAC) y la compañía fundada por Marcos Galperín emitieron un comunicado repudiaron el bloqueo en el que señalaron que "este accionar perjudica en forma directa a la cadena de valor del comercio electrónico, que incluye a cientos de empresas y personas que viven del transporte, en su mayoría afiliadas al Sindicato de Camioneros".

Semanas atrás, este conflicto volvió a ocupar un lugar en los medios ya que sumó un nuevo capítulo, luego de la elección de 12 delegados sindicales en esa dependencia, donde la compañía almacena y distribuye paquetes de diferentes proveedores y vendedores.

Este proceso fue respaldado por la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga, el gremio que conduce Daniel Vila, y en el cual están afiliados casi los 1200 trabajadores del centro, que fue inaugurado en 2019.

Por último, desde Meli confirmaron el proceso e insistieron en que la votación fue organizada por el sindicato. Los 12 delegados que fueron elegidos tienen un promedio de 22 años de edad, según detalló el portal Infogremiales.