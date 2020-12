Se vienen los brindis de fin de año: conocé la app que te puede convertir en un "experto" de la coctelería

Ya sea Navidad o Año Nuevo, una celebración jamás estará completa sin tener tragos que sean tanto divertidos de preparar como de consumir

Hay muchas razones por las que las fiestas de los próximos días tal vez no sean tan alegres como en otros años. No solo está el eterno riesgo de la pandemia, que podría empeorar de forma significativa si la gente no es responsable durante las fiestas.

A eso se deben sumar las oscuras perspectivas económicas para el cierre de 2020, pero eso no significa que haya que dejar atrás la diversión. Todavía vale la pena tomar unos tragos con la familia y amigos para despedir este año oscuro y extraño.

Una app para aprender a preparar tragos

Si bien consumir alcohol no es la única forma de entretenerse y olvidarse de los problemas de este 2020. De hecho, desde un punto de vista físico y psicológico, probablemente no sea una buena idea intentar ahogar las preocupaciones en tragos.

Sin embargo, preparar cócteles y bebidas es una actividad que puede traer un poco de distracción durante las fiestas y además puede ser una forma de conectar con la familia o con los amigos en estas fiestas.

Se va el 2020 y hay que brindar por un mejor año

Por supuesto, no todas las personas son bartenders natos que tienen en su memoria todos los tipos de tragos que existen en el mundo. Hay simples mortales que lo más que pueden hacer es mezclar algún ron y un refresco de cola a pulso, hasta alcanzar un sabor medianamente agradable.

Para este tipo de personas hay un sinfín de plataformas tecnológicas con varias recetas para tragos. Y una de ellas es Cocktail Flow, una app para dispositivos con Android.

Tragos para todos

La plataforma tiene la receta de múltiples bebidas y en cada una se pueden encontrar tanto los ingredientes como las instrucciones de preparación. Además viene una imagen y un nivel de qué tan fuerte es el sabor o la concentración de alcohol de cada uno.

Así, se pueden preparar tragos que estén al gusto de cualquier persona y para toda ocasión. Una de las cosas más importantes es que cuenta con varias herramientas que pueden ayudar a personalizar más la experiencia de uso.

La app es ideal para los que quieren aprender más sobre tragos

Una de las opciones más interesantes es la que permite al usuario anotar qué ingredientes ya tiene disponibles en su casa. Así, se puede desplegar una lista de los tragos que se pueden preparar, para no tener que salir al súper o a la tienda para empezar la fiesta.

También se pueden crear listas de favoritos y filtrar los resultados en el recetario, para mejorar la navegación y encontrar una bebida ideal para cada momento. De esta manera, esta es una app indispensable para los amantes de un buen trago y para aquellos que quieren aprender más del arte de la coctelería, según informó el sitio Merca2.0.