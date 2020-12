El "balance particular" de Netflix sobre 2020: cuáles fueron las series y películas más vistas por los argentinos

En un año en el que hubo 9 largos meses de cuarentena en Argentina, Netflix sin duda fue uno de los grandes ganadores de la pandemia

Netflix, la plataforma de streaming más utilizada en la Argentina, realizó un balance del año 2020 tras destacar que presentó contenidos variados y para todos los gustos.

Además, analizó cuáles fueron las tendencias de visualización en en el pais y realizó un video para difundirlo.

No obstante, hizo un par de aclaraciones: todas las estadísticas se basan en la diferencia total de horas de visualización entre enero-noviembre de 2019 y enero-noviembre de 2020 para los miembros de Netflix Argentina.

Además, aclaró que todas las estadísticas de títulos "más populares" se basan en títulos que se estrenaron entre enero y noviembre de 2020.

Los datos más sorprendentes

La visualización de contenido coreano se duplicó.

La visualización de contenido turco incrementó en casi 70%, con base en el número de búsquedas hechas en Netflix en el mes de abril en comparación con marzo.

La visualización del género Reality subió más de 65%.

La visualización del género Fantasía se triplicó.

La visualización de Animé se duplicó.

La visualización del género de Romance creció en casi 160%.

Las más vistas

En 2020 los argentinos vieron más contenido coreano que en 2019 sin importar el miedo que nos dio #Vivo. "También se emocionaron con las series y películas turcas, llevando el amor por este país a nuevos niveles", remarca el informe.

Según la empresa, el "mundo viajó también a Argentina con Crímenes de familia, que fue un éxito en Brasil, Grecia, Francia e Israel". "También viajaron en el tiempo con Dark, un thriller alemán que se mantuvo en el top 10 de Argentina por 42 días", destaca.

Según la compañía, "se vio mucho más drama que el año anterior". "A principios de abril, las búsquedas en Netflix de "películas tristes" se dispararon y Milagro en la celda 7, uno de los dramas más populares este año en Argentina, para tener los pañuelitos de papel a mano", subraya.

"Buscando realidades diferentes llevó a explorar más realities: 'Jugando con fuego' y 'El piso es lava' fueron algunos de los más populares en esta categoría.También se duplicó la cantidad de contenido de acción: Misión de rescate, La vieja guardia, Proyecto power y Cobra Kai fueron algunas de las más populares. Y La casa de Papel 4 fue el thriller más popular en Argentina", enumera.

Con La corazonada y Enola Holmes, dos de los títulos más populares este año en el país, los argentinos acompañaron a sus protagonistas a resolver distintos casos. "Pero también se intrigaron con casos reales como Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, que fueron los dos documentales más populares del año", sostiene.

Las búsquedas en Netflix de "programas de cocina" también se dispararon en marzo y shows como Sugar rush: extradulce y Nailed it! fueron los más vistos. "También aprendieron a maquillarse y ponerle color a 2020 con la segunda temporada de Glow Up: La próxima estrella del maquillaje. Y no hay que olvidar de las clases de ajedrez que dio Gambito de dama", recuerda.

Para Netflix, "no hay nada como una buena historia de amor para devolver la ilusión". "Por eso, en Argentina se vio más romance este año: El stand de los besos, Amor garantizado e Intercambio de princesas 2 fueron los títulos elegidos. Pese a todo, este año también hubo risas con comedias como Sex education, Casi feliz y Emily en París, que fueron algunos de los títulos más populares en este género", comenta en un comunicado.

Se extrañó a la familia más que nunca, por lo que muchos llenaron el vacío con dinámicas familiares complejas como las que se vieron en Poco ortodoxa, informó el sitio Rosario3.