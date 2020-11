WhatsApp escuchó a los usuarios y ya está trabajando en una de las funciones más reclamadas

Si eres usuario de WhatsApp seguro te ha pasado de recibir una enorme cantidad de mensajes y no poder contestarlos en el momento. Sumergidos en el trabajo o en cualquier otra obligación, muchas veces entramos a la conversación y luego nos olvidamos de responder como corresponde.

Por esta razón, los desarrolladores de la aplicación, propiedad de Facebook, trabajan en una actualización para el programa de mensajería instantánea que podrás tener en tu próxima renovación. Se trata de la opción "Leer más tarde", una opción que permitirá a millones de usuarios poder acceder a las conversaciones cuando lo que crean más conveniente.

"WhatsApp está trabajando en un reemplazo de "Chats Archivados" llamada "Leer más tarde", disponible para todos en una actualización gratuita", explicó el especialista de la aplicación que brindó detalles sobre la nueva opción al diario digital WABetaInfo.

La nueva opción será parte del "Modo vacaciones" y reemplazará a la vieja de "Archivar chat", llevando tranquilidad a todos los usuarios. El objetivo es poder dejar en un segundo plano todos los chats que deseemos hasta que decidamos ponernos al día.

La novedad es que cuando un chat se encuentre en "Leer más tarde", el usuario no recibirá notificaciones al respecto, algo ideal para períodos de desconexión en los que no se está trabajando o estudiando.

Las fotos y los videos que se envían por WhatsApp no están en tamaño y calidad original, aunque existe una manera de evitar este recorte drástico que impone la aplicación, en pos de ahorrar espacio, y transferir los archivos con su tamaño original. La solución es tan fácil como enviar la foto o el video como documento.

En primer lugar, hay que abrir el chat de la persona con la que deseas compartir las fotos. Después, pulsa sobre el icono en forma de clip que está situado en la parte inferior derecha justo en la barra donde se escriben los mensajes.

Entonces se abrirá un menú con varias opciones, presiona donde ponga Documento con un icono que tiene aspecto de carpeta. Recuerda no pulsar Galería, porque desde esa opción todo lo compartido será reducido.

Después de pulsar Documento, aparecerá una lista con los archivos que tienes en el teléfono móvil. Para buscar por nombre o por tipo (imágenes, audio, vídeo) selecciona Buscar otros documentos, la opción que aparece en la parte superior, al principio de la lista.

A continuación, los archivos de tu teléfono aparecerán con vistas en miniatura, lo que te facilitará encontrar las fotos o el video que quieres compartir. Para evitar enviar un archivo por pulsarlo sin querer, WhatsApp te preguntará si quieres enviar el archivo, para finalizar la acción tendrás que confirmar o cancelar.

En el caso de tener un iPhone el proceso es algo más complicado. En primer lugar, abre la carpeta Fotos y busca la imagen o el video que quieras compartir sin que pierda calidad.

Después deja presionada la foto para que se despliegue un menú en el que tienes que seleccionar Compartir y guarda la imagen en la carpeta Archivos, dentro de la lista que aparecerá selecciona una carpeta en el iPhone.

Ahora, entra en WhatsApp y abre el chat de la persona con la que quieras compartir las imágenes, pulsa el icono de suma "+" situado en la esquina inferior izquierda y selecciona Documento.

Como en el caso de Android, aparecerá una lista con tus archivos recientes y colocados en carpetas, busca la carpeta en la que guardaste el archivo al principio y dale a enviar.

Ahora ya podrás compartir las fotos sin que pierdan un ápice de calidad. Y para las fotos de bromas o memes, como la resolución no es lo importante, compartir desde Galería es lo más rápido.

La función esperada de "Modo vacaciones" de WhatsApp podría ser una realidad en breve, porque al parecer la plataforma volvió a hacer pruebas para desarrollarla. Según informó el diario digital WABeta Info, la última versión beta de la aplicación incluía referencias al desarrollo de esta función que nos haría más fácil desconectar de la red por un tiempo.

La nueva función está relacionada con los chats que tenemos archivados en WhatsApp. En 2018, la plataforma propiedad de Facebook trabajó en una función llamada "ignorar chats archivados". Era una función que prometía poder desconectar, de forma sencilla, de grupos y conversaciones cuando necesitamos un tiempo para nosotros.

En agosto WABetaInfo anunció que WhatsApp había abandonado esa opción. Pero nuevos indicios hacen recuperar la esperanza de que pronto podamos contar con esta opción, porque según la filtración, esta característica ahora está lista.

La opción de "ignorar chats archivados" ha reaparecido en la última versión beta de la aplicación para Android, pero ahora aparece con el nombre de "Modo vacaciones". Su planteamiento, sin embargo, prácticamente no ha cambiado.

Esta opción permite que no nos lleguen actualizaciones de los chats que tenemos activados, por lo que no nos obliga a estar pendientes de los mensajes que llegan a nuestro móvil, algo útil para los momentos en los que queremos desconectar, como son los periodos de vacaciones.

Hoy tenemos la opción de silenciar e incluso de archivar los chats de WhatsApp, pero cuando hay nuevos mensajes, estos aparecen en la pantalla principal de la aplicación, por lo que resulta difícil poder desconectar realmente de las conversaciones.

Con la nueva función, podemos desconectar de las conversaciones con solo archivarlas. En este caso, no se anulan automáticamente si un participante responde a ellas, solamente no recibimos la notificación.

Las referencias al modo de vacaciones se pueden encontrar en la versión beta de WhatsApp para Android 2.20.199.8, aunque actualmente todavía no se ha activado ni es utilizable. Pero, como explicó WABetaInfo, la nueva característica debe verse como una extensión del archivo de chat en lugar de una característica por derecho propio.

Las referencias a esta nueva función que se han encuentrado en la versión Beta muestran cómo WhatsApp explica a sus usuarios la posibilidad de "mover los chats que quieren mantener silenciados aquí", agregando que "los chats con mensajes nuevos no volverán a la lista de chat principal".

Esto ayuda a mantener ordenadas las listas de conversaciones, pero si queremos recuperar algún chat archivado, lo tendremos accesible puesto que aparecerán en la parte superior de la lista.

Con WhatsApp ocurre como lo mismo de otras herramientas de intercambio de mensajes y archivos: al principio tiene un peso muy manejable pero con el paso del tiempo se va inflando hasta ocupar buena parte de la memoria interna de nuestro teléfono.

Las memorias crecen casi con cada generación pero hacer limpieza de archivos antiguos e innecesarios siempre ha sido una costumbre muy saludable y ahora WhatsApp ha hecho que sea mucho más sencillo.

WhatsApp anunció este año que preparaba una nueva herramienta para gestionar los archivos descargados en nuestro teléfono a través de sus conversaciones, grupos y listas y tras su paso por la versión beta ya está disponible. La funcionalidad se convierte en una nueva sección de los ajustes que recibe el nombre de "Administrar el almacenamiento" y puedes usarla de la siguiente manera.

La nueva función de gestión del almacenamiento interno de WhatsApp se instala dentro de la sección de ajustes por lo que no es necesario descargar ninguna aplicación ni utilidad externa. Todo queda dentro del programa y para usarlo sólo tendremos que hacer lo siguiente.

Para empezar, hay que abrir el menú de ajustes de WhatsApp. Una vez estemos dentro de los ajustes sólo tenemos que buscar la cuarta sección cuyo nombre es "Almacenamiento y datos" y acceder a ella.

En el interior veremos que encontramos "Administrar almacenamiento" en la parte alta de las nuevas opciones, y ya nos indicará, de entrada, cuánto espacio están ocupando los archivos descargados en nuestro teléfono móvil.

Una vez dentro, WhatsApp muestra cuánto ocupan sus archivos descargados y cuánto espacio tenemos disponible en el teléfono. En el caso de encontrarse archivos grandes (más de 5MB, más 15MB) o archivos reenviados muchas veces los tendremos resumidos en la parte superior para poder acceder a ellos de forma directa.

Después tendremos las distintas conversaciones y grupos ordenados de mayor a menor espacio utilizado por sus archivos. Aquí cuentan todos: imágenes, archivos de audio, de vídeo, documentos...

Sólo tendremos que ir accediendo a las conversaciones que nos interesen para comprobar qué archivos tiene asociados y descargados en nuestro teléfono. Con una simple pulsación sobre ellos podremos verlos y con una pulsación larga aparecerá el botón para enviar dicho archivo a la papelera y así liberar espacio de nuestro teléfono móvil.

A continuación el proceso resumido:.

Hace algunas semanas se adelantó que la beta de WhatsApp para Android permitía silenciar los grupos y chats para siempre. En octubre esta función ha llegado de forma oficial a la versión estable, tal y como ha confirmado la empresa en su perfil de Twitter.

You can now mute a chat forever ???? pic.twitter.com/DlH7jAt6P8 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 23, 2020