Twitter se suma a la moda de las stories: así es Fleets, su nueva función "inspirada" en Instagram y Snapchat

En una nueva apuesta, y debido a que incluso LinkedIn ya se sumó también a esta tendencia, Twitter decidió sumar "Stories" a su plataforma

Cómo afirmó en un comunicado, la función de: "Twitter es servir a la conversación pública, es el lugar al que vas para ver qué está pasando y hablar de ello. Pero algunos de ustedes nos han dicho que twittear es incómodo porque se siente tan público, tan permanente, y como si hubiera mucha presión para acumular Retweets y Me gusta. Es por eso que, desafortunadamente, ¡tantos Tweets se quedan como borradores!".

"Para ayudar a las personas a sentirse más cómodas, hemos estado trabajando en una forma de disminuir la presión para que hablen sobre lo que está sucediendo. Hoy lanzamos Fleets para que todos puedan unirse fácilmente a la conversación de una manera nueva, con sus pensamientos fugaces", agregó el comunicado.

Esta nueva herramienta sirve para compartir pensamientos momentáneos, ayudan a empezar conversaciones y solo duran 24 horas.

A través de las pruebas realizadas en Brasil, Italia, India y Corea del Sur, Twitter decidió que Fleets ayudó a las personas a sentirse más cómodas al unirse a la conversación.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah. We have a place for that now—Fleets! Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH — Twitter (@Twitter) November 17, 2020