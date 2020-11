¿Todavía no invertiste en Bitcoin?: para un reconocido analista se viene una "gran tendencia alcista"

La criptomoneda más popular de todas y que no para de crecer, Bitcoin (BTC), está en el comienzo de su próxima "subida alcista principal" y el pico del precio no se alcanzará hasta finales de 2021, según afirmó el conocido analista económico Willy Woo.

En el marco de una de las muchas discusiones recientes en Twitter, el 11 de noviembre, el creador del recurso estadístico Woobull produjo nuevas pruebas de que las ganancias del precio de Bitcoin solo estarían empezando.

Green circle denotes where we are in this macro cycle. Start of the main bull run (in case it isn't already obvious).BTC's on-chain Relative Strength Index is just warming up.Red verticals are the halvenings, providing the bullish supply shock impulse. pic.twitter.com/HudOgAAezv — Willy Woo (@woonomic) November 11, 2020