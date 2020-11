Netflix, una empresa "sin reglas": cómo es trabajar dentro de la plataforma de streaming más grande del mundo

Este año el CEO, cofundador y presidente de la compañía, Reed Hastings, publicó un libro donde expone su filosofía. Las claves de su éxito

Netflix es una de las empresas de entretenimiento que más ha crecido en los últimos años.

Hoy casi no existe rincón en el mundo donde no esté presente, lo que la transformó en una de las marcas más reconocidas del planeta. Ante tal popularidad, ¿cómo es trabajar dentro de la compañía?

Este año el CEO, cofundador y presidente de la compañía, Reed Hastings, publicó un libro donde expone su filosofía.

"Aquí No Hay Reglas: Netflix y la Cultura de la Reinvención" ("No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention"), es el texto publicado el pasado mes de septiembre, de la autoría de Hastings y Erin Meyer, profesora de las escuelas INSEAD y experta en recursos humanos.

En él se explica sobre las técnicas fuera de lo común de esta compañía, sobre todo siguiendo la idea general de que no existan reglas. Su filosofía parte de que Hastings no quiere hacer de Netflix "una familia", como muchas compañías suelen sugerir, sino que más bien busca una organización similar a la de un equipo de deportes.

Netflix, líder en streaming

Bajo esta cultura, existen una serie de aprendizajes que son clave para el servicio de streaming y el secreto final de su gran éxito. Estos son algunos de los más llamativos.

Vacaciones sin límite

Los empleados de Netflix se pueden ir de vacaciones cuando quieran y el tiempo que quieran, siempre y cuando no afecten el trabajo. Esta idea suena al paraíso ideal de cualquier empleado y responde a un modelo de trabajo flexible.

La idea de que cada persona trabaje a su ritmo, mientras presente resultados, es cada vez más popular en el mundo.

Sólo gente talentosa

Hastings cuenta que en 2001 hubo una crisis en la que tuvo que despedir a cerca de 40 trabajadores. Eligió a los menos sobresalientes para que se fueran y a partir de aquí vio un cambio excepcional en la producción.

Desde entonces, su política de contratación se limita sólo a las personas más talentosas posibles, pues un elemento que no esté a la altura, puede arrastrar todo el trabajo.

Indemnizaciones generosas

Si alguien se tiene que ir o desea renunciar, Hastings se hace esta pregunta: ¿intentarías hacerlo cambiar de opinión o lo dejarías ir? De la respuesta dependerá la importancia del elemento.

Eso sí, Netflix apuesta por pagar indemnizaciones muy buenas a los trabajadores que se van, otorgando como despedida el sueldo de hasta cuatro meses para un colaborador individual.

Buenos sueldos

Así como son generosos con quienes se van, también lo son con los que se quedan, ofreciendo lo que Hastings considera los mejores sueldos del mercado.

Estos los va ajustando para no dejar que otras empresas vengan a hacer mejores ofertas. Así garantiza el punto anterior, de tener sólo a los más talentosos en su plantilla.

Sinceridad constructiva

En Netflix uno puede decir lo que quiera a quien quiera, sin ninguna consecuencia. Esta idea de una comunicación abierta y sincera, se da en cualquier dirección del organigrama, con el único requisito de que se trate de críticas aplicables y que busquen ayudar.