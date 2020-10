Tiembla Google: Apple está desarrollando una plataforma que pondrá en jaque al buscador

En iOS 14, Apple comenzó a mostrar sus resultados de búsqueda y enlaces directos a las webs cuando los usuarios escriben desde la pantalla de inicio

Apple está trabajando en el desarrollo de su propio motor de búsqueda como alternativa al buscador de Google y ha comenzado a añadir funciones en iOS 14 y a intensificar la labor de su bot de búsqueda, según publica el diario Financial Times.

Applebot, el bot de búsqueda que utiliza Apple para recopilar amplias bases de datos de material en Internet, similar al que usa Google para su buscador, ha incrementado su actividad recientemente, según expertos en el sector, lo que coincide con una mayor movimiento de la división de búsqueda de la compañía.

Estadío de prueba

En la última versión del sistema operativo de iPhone, iOS 14, Apple ha comenzado a mostrar sus propios resultados de búsqueda y enlaces directamente a páginas web cuando los usuarios escriben consultas desde la pantalla de inicio, según ha informado el diario Financial Times.

Además, hace dos años, Apple contrató a John Giannandrea, jefe de búsqueda de Google, aparentemente para mejorar las capacidades de Inteligencia Artificial y a su asistente virtual Siri, aunque también aportó ocho años de experiencia en el funcionamiento del motor de búsqueda de Google.

Este movimiento de Apple coincide con la investigación antimonopolio que Estados Unidos está llevando a cabo contra Google.

A esto se suman las ofertas de trabajo para ingenieros especializados en búsqueda para "definir e implementar la arquitectura innovadora tecnológica de búsqueda de Apple".

El monopolio de Google

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) junto a once estados del país presentaron hace una semana una demanda antimonopolio contra Alphabet, la compañía matriz de Google, acusando a la compañía de abusar de su posición dominante en el mercado de búsquedas y de la publicidad en Internet.

El DoJ afirmó que la demanda busca "evitar que Google mantenga ilegalmente monopolios a través de prácticas anticompetitivas y de exclusión en los mercados de búsquedas y publicidad de búsquedas, así como remediar los daños a la competencia".

Facebook contra Apple

Por otro lado, Facebook ha demostrado no tener temor al ridículo y la prueba más reciente es la serie de críticas lanzadas a Apple por sus políticas. A la tecnológica no solo le "incomoda" que Apple cobre el 30% de comisión en la App Store, sino que no permite a sus usuarios elegir a Messenger como la aplicación de mensajería por defecto en iOS.

En una entrevista con The Information, Stan Chudnovsky, director de Messenger, declaró que Facebook ha pedido por años a Apple abrir la mensajería predeterminada. Las declaraciones llegan tras los cambios efectuados en iOS 14 en donde es posible cambiar el navegador y la app predeterminada de email en el iPhone. "Creemos que la gente debería poder elegir diferentes aplicaciones de mensajería y la predeterminada en su teléfono"

El directivo de Messenger va más allá e indica que la situación actual "no representa un campo de juego nivelado"

Facebook quiere que Apple tome el mismo camino que Google y permita a sus usuarios cambiar la app de Mensajes por Messenger. Según Chudnovsky, si Apple abriera la mensajería a terceros permitiría competir de manera más justa donde iOS es dominante".

El directivo de Messenger va más allá e indica que la situación actual "no representa un campo de juego nivelado" refiriéndose al reto que enfrentan otros desarrolladores de apps de mensajería. Las palabras de Chudnovsky son parte de una estrategia montada por Facebook desde hace tiempo contra Apple.

Durante la audiencia antimonopolio que llevó a los directivos de Apple, Amazon, Google y Facebook frente al Poder Judicial de EE.UU., Mark Zuckerberg aprovechó la oportunidad para cargar contra Apple. El CEO de Facebook dijo que "en muchas áreas están detrás de sus competidores", intentando restar importancia a su dominio del mercado.