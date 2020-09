Facebook acusa a Apple de monopolio: por qué iOS 14 es el nuevo campo de batalla entre las dos empresas

La empresa fundada por Mark Zuckerberg está subiéndose al tren de las protestas contra Apple que inició con la demanda de Epic Games

Facebook ha demostrado no tener temor al ridículo y la prueba más reciente es la serie de críticas lanzadas a Apple por sus políticas. A la tecnológica no solo le "incomoda" que Apple cobre el 30% de comisión en la App Store, sino que no permite a sus usuarios elegir a Messenger como la aplicación de mensajería por defecto en iOS.

Pedido de años

En una entrevista con The Information, Stan Chudnovsky, director de Messenger, declaró que Facebook ha pedido por años a Apple abrir la mensajería predeterminada. Las declaraciones llegan tras los cambios efectuados en iOS 14 en donde es posible cambiar el navegador y la app predeterminada de email en el iPhone. "Creemos que la gente debería poder elegir diferentes aplicaciones de mensajería y la predeterminada en su teléfono"

Facebook quiere que Messenger se pueda usar como la app por defecto para mensajes en iOS

Facebook quiere que Apple tome el mismo camino que Google y permita a sus usuarios cambiar la app de Mensajes por Messenger. Según Chudnovsky, si Apple abriera la mensajería a terceros permitiría competir de manera más justa donde iOS es dominante".

El directivo de Messenger va más allá e indica que la situación actual "no representa un campo de juego nivelado" refiriéndose al reto que enfrentan otros desarrolladores de apps de mensajería. Las palabras de Chudnovsky son parte de una estrategia montada por Facebook desde hace tiempo contra Apple.

Durante la audiencia antimonopolio que llevó a los directivos de Apple, Amazon, Google y Facebook frente al Poder Judicial de EE.UU., Mark Zuckerberg aprovechó la oportunidad para cargar contra Apple. El CEO de Facebook dijo que "en muchas áreas están detrás de sus competidores", intentando restar importancia a su dominio del mercado.

El más popular en EE.UU.

Zuckerberg declaró que el servicio de mensajería más popular en Estados Unidos es iMessage y ahora busca por todos los medios cambiar eso. La empresa está subiéndose al tren de las protestas contra Apple que inició con la demanda de Epic Games. Pese a que Facebook no forma parte de la coalición de Epic, Spotify, Tile y Match Group, aprovecha la ocasión para intentar sacar ventaja.

iMessage, la app de Iphone para mensajes

Por el momento es poco probable que iOS vaya a abrir la mensajería a terceros. Apple ha empujado fuerte en el tema de la privacidad y Facebook no es una de las empresas que respete los datos de sus usuarios.

Tras los escándalos de Cambridge Analytica y el modo como Facebook monetiza con la publicidad dentro de sus aplicaciones, cambiar Mensajes por Messenger como app por defecto sería contraproducente para las personas, informó Hipertextual.