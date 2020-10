Vacaciones 2021: esta es la app que vas a necesitar "sí o sí" para viajar a la costa atlántica

Según el gobierno bonaerense, en la plataforma "se van a registrar todos los datos de quién va a desplazarse por la provincia con fines turísticos"

El gobierno bonaerense reveló nuevos detalles sobre la temporada de verano 2020-2021, que comenzará el 1 de diciembre y finalizará el 4 de abril. En ese sentido, confirmó que los turistas deberán bajarse una app obligatoria para desplazarse.

"Para poder desplazarse en la provincia de Buenos Aires, los turistas van a tener que bajarse una aplicación especial llamada Cuidar Verano, específica para la Provincia", confirmó Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

El funcionario adelantó además que en la plataforma se van a registrar todos los datos de quién va a desplazarse por la provincia con fines turísticos, "desde el municipio donde va a vacacionar, con quién, el medio de transporte y el alojamiento".

En ese sentido, señaló que "se va a poder subir información que certifique o documente que lo que se está declarando tiene sustento".

Turismo, un sector que busca recuperarse de cara al 2021

Cómo funciona

Desde el gobierno bonaerense agregaron que la información ingresada posibilitará que los municipios puedan validar los certificados para viajar.

Costa detalló al respecto que la app "va a permitir contar con la información, tener datos estadísticos sobre los movimientos y permitir que los municipios validen que las personas puedan desplazarse y tengan la correspondiente autorización".

Además, aclaró que "no va a ser un requisito para viajar" la realización de testeos previos, ya sea hisopados, PCRs o algún tipo de certificación sobre la cuestión sanitaria individual,

"No va a ser obligatorio que haya testeos respecto de si uno está contagiado o no de coronavirus. No es del todo efectivo, pero sí va a haber un refuerzo de los sistemas de testeo y asistencia sanitaria", confirmó Costa.

Los destinos más elegidos

Según un relevamiento reciente de Despegar, más del 85% de los viajes que los argentinos han comprado en la plataforma tiene como fecha de viaje enero y febrero 2021, principalmente hacia los destinos nacionales.

"Estamos viendo que el próximo verano, con foco en el turismo nacional, será clave para la reactivación de la industria turística", señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

"Los argentinos buscan relax y desconexión, y escogen para ello lugares de nuestro país, que les permiten estar cerca de la naturaleza en medio dehermosos paisajes. Por esa razón, en el top de destinos, la mayoría son nacionales", agregó.

Los argentinos buscan relax y desconexión y escogen para ello lugares de nuestro país

Bariloche, Ushuaia, Iguazú, Calafate, Mar del Plata, Villa La Angostura, Mendoza, San Martín de los Andes, Salta y Buenos Aires son los principales destinos nacionales escogidos para el verano. Mientras, en la costa, el top 3 lo conforman: Mar del Plata, Cariló y Pinamar.