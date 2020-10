Un Tesla Model 3 compró una actualización por error: la empresa de Musk se niega a reembolsarlo

El cliente aseguró que luego de poner su teléfono en el cargador inalámbrico del Tesla Model 3, se realizó la compra sin su consentimiento

El propietario de un Tesla Model 3 dice que accidentalmente compró una actualización de software de u$s 4.280 para su automóvil. El propietario ha estado tratando desesperadamente de obtener un reembolso, pero no tuvo éxito hasta ahora.

El cliente damnificado, Ali Vaziri, cree que la compra de la actualización del piloto automático mejorado del Model 3 fue un "butt dial", que revela que había vinculado su tarjeta de crédito, a su cuenta Tesla. La cual cada caliente puede pagar una tarifa mensual por las funciones de conectividad premium del automóvil. Sin embargo, Vaziri se llevó una gran sorpresa cuando descubrió que, sin darse cuenta, había comprado el piloto automático mejorado.

Cómo fue

"Mi teléfono estaba en mis jeans", afirmó Vaziri a CNBC. "Lo saqué, lo puso en este cargador que viene con su Tesla y eso es todo. ¿Un minuto después? Recibí el mensaje. Nunca antes había comprado nada a través de la aplicación Tesla", agregó.

Vaziri dice que después de recibir una alerta móvil de su banco, llamó a la tienda y centro de servicio Tesla local. Además agregó que lo redireccionaron a una línea directa de atención al cliente, donde solicitó un reembolso.

Just saw this today. Tesla refunds in general should be easy to get electronically & certainly through customer service. Will he addressed. — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2020

No obstante, No pudieron ayudarlo y le dijeron que presione el botón de reembolso en la aplicación de Tesla. Vaziri le dijo al representante de servicio al cliente que no había un botón de reembolso, y que tampoco estaba esta función dentro del correo electrónico de confirmación que se le envió después de la compra.

Debido a esto, el propietario de Tesla se vio obligado a procesar una solicitud de suspensión de pago a través de la compañía de su tarjeta de crédito.

Just butt-purchased (like butt-dialed) a $2000 upgrade to my @Tesla Model 3. Blows my mind that they don't require a password to confirm that purchase. Already filed for a refund but ????‍♂️ we will see if they allow it.@elonmusk how is this possible? — Stefan Peterson (@StefanTPeterson) September 2, 2020

Esta no es la primera vez que se presentan quejas sobre el servicio al cliente de Tesla sobre la dificultad para procesar reembolsos. En enero, otro propietario de Tesla expresó su preocupación por realizar una compra accidentalmente a través de la aplicación y que no poder obtener un reembolso. Elon Musk respondió más tarde en Twitter que la empresa abordarían los problemas de reembolso.

Sin embargo, aparentemente los problemas siguen dentro de la app. En septiembre, el propietario de otro Model 3 se quejó después de comprar inadvertidamente una actualización de aceleración de u$s 2,000. Además, expresó su desconcierto acerca del por qué la aplicación no solicita el ingreso de la contraseña para confirmar las compras.

Un Model 3 atropelló a un muñeco

Por otro lado, durante una reciente demostración de seguridad en China, se mostró un Tesla Model 3 blanco chocando contra un maniquí peatonal en una prueba de su sistema AEB.

El sedán eléctrico al parecer no tuvo en cuenta al muñeco y se lo llevó puesto. Pero además, en otro video, se muestra un Model 3 rojo chocando contra un muñeco que camina por un paso de peatones.

Al ver el segundo video se observa cómo el Model 3 reconoció un objeto frente a él, como lo demuestra un área de color rojo que se muestra en la pantalla central.

Sin embargo, cuando el automóvil notó al muñeco, ya era demasiado tarde. Si hubiera sido una persona real, el resultado podría haber sido mortal.

Clip from China of a $TSLA Model 3, evidently equipped with the latest and greatest safety technology. My guess is the 4D dojo supercomputer recognizes that the pedestrian dummy is not a human and therefore sees no reason to perform evasive maneuvers. pic.twitter.com/R1mQqbxIy9 — Stultus (@StultusVox) September 20, 2020

Pero además, durante una serie similar de pruebas en Estados Unidos, de la AAA, el año pasado, se reveló que "todos los vehículos de prueba no lograron mitigar significativamente la velocidad del impacto de manera consistente" cuando se evaluaron a 30 mph (48 km / h).

En base a esto, el informe agregó que "en promedio, todos los sistemas de detección de peatones evaluados fueron desafiados significativamente y lucharon para mitigar o prevenir consistentemente colisiones con objetivos peatonales".