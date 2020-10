¿Te cuesta aprender cosas nuevas?: con estas dos reglas de Elon Musk podés hacerlo rápido y fácil

En el marco de Ask Me Anything vía Reddit, Musk en primera persona detalló cuál es el proceso que suele utilizar a la hora de fijar nuevos conocimientos

Por iProUP • 09.50hs • Innovación 11.10.2020