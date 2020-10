Pluto TV se expande: cuáles son los nuevos planes del competidor gratuito de Netflix

Es un servicio 100% gratuito y sin registro de streaming, con más de 40 canales temáticos exclusivos online y miles de horas de contenidos on demand.

En una era dominada por el contenido "on demand" y en streaming cada vez son más las plataformas que inundan el mercado: Netflix, HBO, Prime Video, etc. Sin embargo, todas ellas son servicios de pago y se enfocan en un catálogo de series y películas. Pluto TV, una empresa propiedad de ViacomCBS Networks Internacional, va a revolucionar el panorama actual.

Se trata de un servicio 100% gratuito y sin registro de streaming que contará con más de 40 canales temáticos exclusivos en línea y miles de horas de contenidos on demand. Pero cuál es el truco para subsistir así. La plataforma se sostiene por la publicidad.

A qué apunta

Pluto TV es un proyecto que recupera la televisión lineal, pero desde una perspectiva que aúna las tendencias más modernas que han cambiado la manera de consumir productos audiovisuales. Esta plataforma se ha asociado con Movistar+, quien comercializará la publicidad a través de su innovadora tecnología.

Se trata de la primera AVOD (advertising-based video on demand) de estas características en el país, que estará disponible desde finales de octubre.

"Pluto TV ha demostrado un gran éxito en EE.UU. y este lanzamiento en España marca un importante paso en nuestra expansión en Europa, donde el servicio ya está disponible en Alemania, Suiza, Austria y Reino Unido. Estoy convencido de que Pluto TV revolucionará el mercado televisivo y de streaming español", expresó Raffaele Annecchino, President ViacomCBS EMEA and Asia, Digital and Mobile Strategy VCNl.

Este servicio estará disponible a través de www.pluto.tv, así como en Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV, y dispositivos móviles (tanto Android como iOS).

En un principio, su catálogo sumará unos 40 canales y diversos contenidos como programas deportivos e infantiles, series, cine, video on demand y gaming. Cada mes, este catálogo se ampliará hasta alcanzar los 100 canales a finales de 2021, según la previsión de los expertos de ViacomCBS.

Pack Tele

Movistar Argentina, grupo Telefónica, anunció que comenzó a ofrecer un nuevo plan denominado "Pack Tele", con 100 canales lineales en HD a través de su plataforma Movistar Play, lanzada en Argentina en 2019.

Si bien el OTT ya ofrecía alrededor de 50 canales en formato pack, tanto en TV paga básica como premium (HBO, el Pack Fútbol y Fox Premium), el anuncio da cuenta de una nueva propuesta de relanzamiento de la plataforma con una modalidad de TV paga vía internet.

Según reportaron oficialmente desde Movistar Argentina, la oferta de TV lineal incluye también la posibilidad de contratar paquetes premium, e incluso Amazon Prime Video.

El precio del Pack Tele es de AR$ 583 (u$s 8) mensuales. Entre los packs que los suscriptores de Movistar Play pueden sumar se incluyen Amazon Prime Video (gratuito por un año, y luego disponible por AR$ 219 -u$s 3- por mes); Pack Tele con Pack Fútbol (Fox Sports Premium y TNT Sports por AR$ 1.248 o u$s 17 por mes); Pack Tele con Fox Premium por una suscripción mensual de AR$ 838 (u$s 11); Pack Tele con Fútbol y Fox Premium por AR$ 1.503 (u$s 20) mensuales; y el HBO Pack por AR$ 225 (u$s 3) por mes.

Además, los clientes con un plan móvil pospago podrán acceder a todos los contenidos de Movistar Play desde sus celulares, sin consumir gigas de sus plane