Movistar lanza su "Pack Tele" con más de 100 canales, Amazon Prime y HBO: ¿cuánto cuesta?

Desde Movistar Argentina aseguraron que la oferta de TV lineal incluye también la posibilidad de contratar paquetes premium, e incluso Amazon Prime Video

Movistar Argentina, grupo Telefónica, anunció que comenzó a ofrecer un nuevo plan denominado "Pack Tele", con 100 canales lineales en HD a través de su plataforma Movistar Play, lanzada en Argentina en 2019.

Si bien el OTT ya ofrecía alrededor de 50 canales en formato pack, tanto en TV paga básica como premium (HBO, el Pack Fútbol y Fox Premium), el anuncio da cuenta de una nueva propuesta de relanzamiento de la plataforma con una modalidad de TV paga vía internet.

La oferta de TV lineal incluye también la posibilidad de contratar paquetes premium, e incluso Amazon Prime Video.

¿Con qué cuenta?

El precio del Pack Tele es de AR$ 583 (u$s 8) mensuales. Entre los packs que los suscriptores de Movistar Play pueden sumar se incluyen Amazon Prime Video (gratuito por un año, y luego disponible por AR$ 219 -u$s 3- por mes); Pack Tele con Pack Fútbol (Fox Sports Premium y TNT Sports por AR$ 1.248 o u$s 17 por mes); Pack Tele con Fox Premium por una suscripción mensual de AR$ 838 (u$s 11); Pack Tele con Fútbol y Fox Premium por AR$ 1.503 (u$s 20) mensuales; y el HBO Pack por AR$ 225 (u$s 3) por mes.

Además, los clientes con un plan móvil pospago podrán acceder a todos los contenidos de Movistar Play desde sus celulares, sin consumir gigas de sus planes.

Una vez registrados en Movistar Play, sus suscriptores tienen también acceso a Movistar Series, con un catálogo de series on demand producidas por Movistar; canales argentinos en vivo y series y películas on demand. Para acceder a Movistar Play, los clientes deberán descargar la app, disponible para iOS y Android, o ingresar vía web para activar su cuenta.

Guardá tus gigas

Pero además, Movistar continúa ofreciendo propuestas atractivas para que sus clientes estén siempre conectados y disfruten de un servicio pensado especialmente para ellos. Es por ello que a partir de ahora todos los clientes Movistar que tengan un plan con factura podrán guardar los gigas que les sobre para ser utilizados el mes próximo.

Movistar es la primera operadora de Argentina en desembarcar con este nuevo beneficio para sus clientes con factura. De este modo, todos ellos podrán aprovechar al máximo el rendimiento de los datos de su plan.

Guardá Gigas llega luego del lanzamiento de Pasá Gigas en noviembre del 2018

Guardá Gigas llega luego del lanzamiento de Pasá Gigas en noviembre del 2018 (el beneficio que le brinda a los clientes pospago la posibilidad de compartir sus gigas con quien quieran y cuando quieran) y es muy fácil de usar.

1- Para acceder a la propuesta, lo primero que se debe hacer es ingresar a la App Mi Movistar o Mi Movistar Negocios e ir a la sección "Cuenta".

2- Una vez allí, se deberá clickear el botón Guardá Gigas y ¡listo!

3- El usuario recibirá un SMS avisando que se han guardado los gigas sobrantes del mes en curso.

Esta acción se puede realizar en cualquier momento del período, y la app recordará que se deberán pasar los gigas sobrantes para el próximo mes. Al siguiente, los primeros gigas en usarse, serán los guardados del período anterior.