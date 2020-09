Elon Musk quiere que lo primero que "escuches en tu cerebro" sea un disco de U2

Elon Musk mostró su proyecto Neuralink, que pretende implantar chips cerebrales para ayudar al tratamiento de enfermedades neurodegenerativas

One, Desire y With or Without You son algunas de las canciones más populares de la banda irlandesa U2. Pero incluso si nunca las ha escuchado, el chip cerebral Neuralink de Elon Musk podría hacer algo realmente sorprendente.

Así lo confesó Bono, el carismático líder de la agrupación británica, quien confirmó una particular alianza con la empresa de inteligencia artificial y neurotecnología de Musk. Pero, exactamente, de qué se trata este acuerdo.

¿Implantes musicales?

A fines de agosto de 2020, Elon Musk mostró los avances de su proyecto Neuralink, que pretende implantar chips cerebrales para ayudar al tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

Además, adelantó que en el futuro se iniciarán pruebas en humanos. Sin embargo, para comprobar que funcionan, se necesitaba contar con un álbum precargado para comprobar que efectivamente funcionaba.

Además, según consigna TechTimes, Musk consideró que como un logro "realmente emocionante" para el proyecto haber fichado a la banda británica. Y es que, agrega el reporte, la última vez que intentaron hacer algo de esta naturaleza, fue universalmente detestado.

El reporte consigna que U2 ha expresado su entusiasmo con este proyecto, por lo que aceptó grabar un disco que estará disponible como "recuerdo" en el chip de Neuralink.

Según Bono, la experiencia auditiva es en realidad solo una ilusión dentro del cerebro. Es decir, en realidad U2 no se escuchará a través de los oídos, sino que con la mente.

El propio Musk había confirmado en julio de 2020 que los chips permitirían escuchar música a través de cerebro. La próxima experiencia de U2 fue descrita como una "sensación de abstracción existencial", agrega TechTimes.

El disco será exclusivo para Neuralink, por lo que no estará disponible en plataformas como Spotify o Amazon Music. De todos modos, es posible que unos seis meses después del estreno de Neuralink se reedite una selección de canciones para iTunes.

Acaso podría curar enfermedades

Como ya fue mencionado previamente, la idea de Musk está basada en la instalación de micro chips en el cerebro humano con el fin de monitorear su desarrollo y así prevenir o tratar enfermedades como parkinson o alzheimer.

Lo que busca Neuralink es que, mediante operaciones láser "inofensivas" para la salud humana, en las cuales se coloquen chips, hilos incrustados, en los cerebros de las personas para poder conectarlas a computadoras y realizar funciones a través de esta conexión inalámbrica.

Los primeros pasos de este proyecto, el cual fue anunciado en 2016, eran más enfocados a la salud. Primero, podría controlar los niveles hormonales de las personas, causante de problemas como ansiedad y depresión. Asimismo, se presenta como una alternativa para las personas con parálisis y trastornos cerebrales para que puedan "empoderarse".