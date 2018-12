Empresario exitoso Estos son consejos de Steve Jobs para triunfar en los negocios

Con un gigante como Apple en su haber, supo utilizar la creatividad, su pasión por el trabajo y su constancia para triunfar en los negocios

Steve Jobs, todo un visionario que emprendió un arduo camino como emprendedor con sólo unos pocos dólares en el bolsillo y que no paró hasta construir todo un imperio tecnológico. Sólo dejó de reinventarse cuando falleció en el 2011, con 65 años de edad, y con un gigante como Apple en su haber.

Pero su éxito no estaba solo ligado a la suerte: allí tenía mucho que ver su arduo trabajo, su constancia, su creatividad y su pasión por todo lo que así.

Para quienes quieran triunfar en la vida, a continuación te pasamos algunas lecciones que supo poner en práctica.

Ser leal al estándar: “El trabajo va a ocupar gran parte de tu vida, y la única forma de estar satisfecho es hacer lo que consideren un trabajo extraordinario. Si no lo han descubierto aún, sigan intentando. No se conformen".

Estar convencido de lo que uno tiene que hacer y en el momento correcto: “Creer que las cosas saldrán bien les dará la confianza necesaria para seguir lo que les dice el corazón”.

Steve Jobs hace referencia a la gestión, con la finalidad de que los colaboradores de una empresa tengan una nueva visión de cómo será el producto final que trabajan: “Mi trabajo no es hacérselo fácil a la gente. Mi trabajo es hacerlos mejores. Es juntar de diferentes partes de la compañía, limpiar las vías y obtener recursos para los proyectos clave.”



“Mi trabajo es hacer a todo el equipo ejecutivo lo suficientemente bueno como para que sean mis sucesores”. Esta frase hace alusión al mando de una empresa. Jobs explicaba que si la cabeza de la marca no está, “no se organizaría una fiesta”, pero el objetivo es que queden personas capaces dentro de la compañía.



Los objetivos empresariales de una empresa que tiene múltiples opciones en el camino al éxito: “La gente piensa que enfocarse significa decir sí a aquello en lo que te enfocas, pero no es así. Significa decir no a otras cientos de ideas buenas que hay”.