Confirman que usar inteligencia artificial te permite vender más: ¿cómo implementarla en tu negocio?

Esta nueva tecnología es útil ya que ahorra tiempo y dinero gracias a la automatización de procesos, especialmente aquellos que son repetitivos

Según un estudio realizado por la consultora McKinsey & Company en 2019, el 63% de las empresas que utilizan Inteligencia Artificial logró aumentar más de un 10% sus ingresos.

La inteligencia artificial es conocida como una combinación de algoritmos planteados con el propósito de apoyar en el desarrollo de tareas que tradicionalmente eran realizables únicamente por los seres humanos.

Esta nueva tecnología es útil ya que ahorra tiempo y dinero gracias a la automatización de procesos, especialmente aquellos que son repetitivos y exigentes en tiempo para los profesionales.

Existen diversas maneras de utilizar la Inteligencia Artificial (IA) como por ejemplo: Machine learning y la personalización de la experiencia de compra, búsqueda visual -ambos que permiten optimizar el Customer Journey- , Smart Speakers y Natural Language Generation (NLG) para generar contenido hipersegmentado.

Es sumamente importante tener en consideración que esta nueva tecnología trabaja a partir de datos. Para Sebastián Hercovich, CEO de B&L, "la tecnología ha evolucionado para dar apoyo a todo nivel de empresas: mejorando sus procesos, disminuyendo costos e incrementando ventas. Estas soluciones reflejan un aporte a los objetivos de nuestras empresas y representan una inversión relevante dentro de la organización. Todas estas herramientas son vehículos que corren con datos y es clave entender los datos como el nuevo petróleo que impulsa todas las herramientas en las que invertimos".

¿Para qué sirve el Natural Language Generation?

Esta herramienta permite analizar datos y así poder disparar una gran cantidad de descripciones emocionales en pocos segundos, sin perder tiempo y recursos.

Por ejemplo, una empresa tiene una gran cantidad de Stock-keeping Units (SKU). Esta organización debe tener un equipo que busque la información del producto, valide la misma y además cree cada uno de los textos. El problema, es que mantener esta información no es escalable.

Pero, al usar una plataforma de GLN el equipo solo tendrá que realizar una vez la configuración. Luego, podrá tener 1000 SKU divididos en solo 20 categorías, entonces al momento de tener que hacer un cambio, solo deben modificar algunas reglas y aplicarlas a las categorías, sin necesidad de hacerlo uno a uno.

El beneficio de utilizar este sistema es que no brinda descripciones predefinidas, ya que si no se repetirían las mismas en Internet y Google las castiga al copiar contenido. Al mismo tiempo, otra ventaja es que se puede adaptar las descripciones para fechas especiales, por ejemplo: Navidad, Día del Padre, Día del Niño, Día de la madre, etc.

De esta manera, la organización logra optimizar el equipo de generación de contenido, reducir el tiempo de verificación de errores y potenciar la búsqueda orgánica (SEO), entre otros.

¿Qué necesita tener una empresa para poder utilizar una plataforma de NLG?

La base de toda estrategia son los datos, si la organización no posee información homologada y estructurada de sus productos, no será posible utilizar esta plataforma.

Al mismo tiempo, no solo es fundamental tener datos, sino que estos sean de buena calidad: según Gartner la baja calidad de la data es la causa detrás del 40% de las iniciativas digitales de negocios que no logran sus objetivos. Mientras que, Forrester afirma que las compañías que usan data de mejor calidad están creciendo en promedio más de 30% al año.

Entonces, las organizaciones deben capturar, almacenar y procesar la información para que luego el NLG realice el aprendizaje basado en los mismos. Si bien es una gran ventaja que las empresas estén incorporado Inteligencia Artificial en sus procesos, deben tener en cuenta que los datos son el gran motor para que estas funcionen y poder sacarle el máximo provecho.