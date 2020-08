Fuerte inversión: Bill Gates busca que la vacuna sea democráticamente distribuida en el mundo

Bill Gates impulsará la producción de más de 100 millones de dosis de vacunas para la COVID-19 para países en desarrollo, a un costo de no más de 3 euros

Bill Gates invertirá en el mayor fabricante de vacunas del mundo para producir 100 millones de dosis de la vacuna para la COVID-19. La Fundación Bill y Melinda Gates anunciaron que respaldarán a Serum Institute of India con u$s 150 millones con el fin de ofrecer una vacuna a un costo menor de u$s 3.

La Fundación Gates y GAVI, la Alianza para la Vacunación, invertirán en la aceleración de la fabricación de dosis de vacunas para la COVID-19. El Serum Institute of India (SII) produce 1.500 millones de dosis de vacunas al año y es el proveedor de referencia de la OMS.

El objetivo de la alianza es asegurar que los países en desarrollo tengan acceso a una vacuna para el coronavirus cuando se confirme su eficacia. El fundador de Microsoft dijo que los investigadores están progresando bien en el desarrollo de vacunas efectivas y seguras y mencionó la importancia de que todos tengan acceso a ella lo antes posible.

Es imperioso que la vacuna para el coronavirus llegue a todas partes del mundo en igualdad de condiciones

"Esta colaboración le da al mundo algo de ambos: el poder del sector manufacturero de la India y la cadena de suministro de Gavi. Es solo un comienzo. Organizaciones como Gavi y CEPI necesitan mucho más apoyo para facilitar el desarrollo y la entrega de cientos de millones, tal vez miles de millones, de dosis de vacunas para el próximo año".

El fin de la Fundación Gates, GAVI y el SII es que 92 países considerados como vulnerables reciban las dosis a principios de 2021.

Bill Gates apuesta por la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford

Serum Institute of India anunció previamente que producirá mil millones de dosis de la vacuna que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford. AstraZeneca contrató al SII para ser el principal productor de dosis para países en vías de desarrollo.

El acuerdo, cerrado en junio, asegura la fabricación de 1.000 millones de dosis, 400 millones este año, si la vacuna resulta segura y eficaz. La idea de AstraZeneca es comenzar la fabricación de la vacuna candidata previo a la finalización de los estudios. Este movimiento aseguraría tener dosis suficientes para administrar rápidamente.

El mundo espera con ansias el desarrollo de una vacuna lo más rápidamente posible

El progreso de la vacuna de AstraZeneca es prometedor y ya se encuentra en la fase 3 de pruebas con miras a obtener los resultados en otoño. Si las cosas salen bien, tendríamos una vacuna contra el coronavirus antes que finalice el 2020, aunque el mayor reto será producirla y distribuirla para que 7.800 millones de personas puedan acceder a ella.

Adar Poonawalla, presidente ejecutivo de Serum Institute of India aseguro que apuesta por el esfuerzo de las vacunas de la Universidad de Oxford, aunque no es el único. El SII también cerró un acuerdo con la estadounidense Novavax, quien está a punto de iniciar la fase 3 de pruebas. La farmacéutica dijo que su vacuna para el coronavirus ha mostrado respuesta inmune positiva, indicó Hipertextual.