Bill Gates sale nuevamente a defenderse: no insertará ningún microchip de control mental 5G

Desde el comienzo de la pandemia Bill Gates ha sido blanco de ataques y teorías conspirativas de todo tipo, y lo peor es que no dejan de aparecer

Bastante aburrido del tema de las conspiraciones Bill Gates, ya que el fundador de Microsoft ha sido acusado de aprovecharse de la pandemia del coronavirus, para un plan de dominación mundial por intermedio de implantación de microchips.

Y de manera tajante y quizás más gráfico que en otras oportunidades, el multimillonario debió salir a desmentir en entrevista con CBS News el tema.

En una entrevista con Norah O’Donnell y además de criticar con dureza a Estados Unidos, aprovechó de contestar la pregunta del millón.

Por enésima vez BIll Gates tiene que salir a defenderse de acusaciones de lo más incoherentes

La entrevistadora dijo que las conspiraciones relacionadas con Gates han sido calificadas como "las falsedades de coronavirus más extendidas que existen", y luego le preguntó al padre de Windows: "¿Quiere una vacuna para poder implantar microchips en las personas?"

"No. No hay ninguna conexión entre estas vacunas y ningún tipo de seguimiento, en absoluto. No sé de dónde vino eso", contestó.

Eso luego dio paso para que Bill Gates saliera a explicar que la prensa y ellos mismos deben hacer mejores esfuerzos para explicarle a la gente las verdades y descartar mitos en torno a las vacunas.

"Necesitamos explicar nuestros valores para que la gente entienda por qué estamos involucrados en este trabajo y por qué estamos dispuestos a poner cientos o miles de millones para acelerar el progreso. No está claro para mí, pero espero que desaparezca a medida que la gente conozca los hechos".

Seguramente estas explicaciones no bastarán para que los conspiranoicos y asiduos a las teorías "reptilianas", sigan pensando en Bill Gates como una especie de "anticristo" de la tecnología, indicó Digital Trends.