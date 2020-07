Gran avance: crean un análisis de sangre capaz de detectar el cáncer cuatro años antes de presentar síntomas

Si bien se encuentra en fase preliminar, demostró eficacia al detectar correctamente, en el 95% de personas sin síntomas, 5 tipos de cáncer

Un grupo de investigadores anunció esta semana el desarrollo de PanSeer, un análisis de sangre sencillo que permite saber si una persona tiene uno de los cinco tipos más comunes de cáncer cuatro años antes de que los métodos convencionales puedan diagnosticarlos.

Según indicaron sus creadores, PanSeer es simple y no invasivo. Si bien se encuentra en fase preliminar, demostró eficacia al detectar correctamente, en el 95% de personas sin síntomas, cáncer de estómago, de esófago, colorrectal, de pulmón y de hígado.

"Demostramos que se pueden detectar cinco tipos de cáncer a través de un análisis de sangre basado en la metilación del ADN hasta cuatro años antes del diagnóstico convencional", describe el artículo que publicó el estudio en la revista Nature.

Los detalles

Los investigadores señalaron que el análisis no predice el cáncer sino que logra detectar crecimientos cancerosos que aún no han causado síntomas. En otras palabras, identifica a pacientes con cáncer en etapas iniciales, pero que no saben que tienen la enfermedad.

Para las pruebas del estudio, que fue llevado a cabo en China y Estados Unidos, se empleó el plasma de personas asiáticas recolectado entre 2007 y 2014. Los resultados son alentadores, aunque aún no se logra identificar qué tipo de cáncer es el que se está desarrollando.

La medicina, eje de nuevos avances

Kun Zhang, uno de los autores del artículo y profesor del Departamento de Bioingeniería de la Universidad de California en San Diego, señala que el objetivo final de la investigación es realizar el análisis de sangre de forma rutinaria en chequeos anuales, como forma de prevención.

También inteligencia artificial

Por otro lado, el análisis de las muestras de sangre, combinado con un programa de inteligencia artificial (IA), podría acelerar el diagnóstico de tumores cerebrales, según una investigación presentada en la Conferencia de Cáncer NCRI 2019 que se celebró en EE.UU.

Uno de los mayores hándicaps con los cánceres cerebrales es que suelen tener síntomas ambiguos, como dolor de cabeza o problemas de memoria, y, solo son posibles detectarlos mediante un escáner cerebral.

Ahora, de acuerdo con estos nuevos datos, bastaría con analizar las señales químicas arrojadas por los tumores cerebrales a la sangre para mejorar la supervivencia de los tumores cerebrales al hacer que el diagnóstico sea más rápido y más eficiente.

Los tumores cerebrales reducen la esperanza de vida en un promedio de 20 años. "Sabemos –señaló Paul Brennan, de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido)- que el 62% de los pacientes es diagnosticado en los servicios de urgencias. Esto se debe a que el diagnóstico del cáncer cerebral es muy complejo. Un dolor de cabeza podría ser un signo de un tumor cerebral, pero es más probable que sea otra cosa y no es práctico enviar a todas las personas a que se hagan un escáner cerebral. El desafío es identificar a las personas a las que sí se para un escáner urgente".