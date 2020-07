Crece el ecosistema fintech en Latinoamérica: JP Morgan invierte en una novedosa herramienta de pagos

Ya hace varios años que están surgiendo fintechs por toda América Latina, lo que a su vez genera oportunidades para aún más fintechs

Las startups que trabajan con APIs en la banca abierta han llamado la atención de grupos económicos importantes. Entre ellos está JP Morgan, que se vio seducida por una startup white-label que levantó fondos de uno de los nombres más importantes del mundo de las finanzas. La fintech utilizará los fondos para expandir su portafolio de productos así como para escalar internacionalmente. Por el momento su principal enfoque será América Latina.

Como parte de las negociaciones, los clientes mayoristas de J.P. Morgan podrán acudir a FitBank para productos de soluciones de pagos. Esto ocurre debido a que la startup ofrece productos white-label como cuentas digitales, sistemas de transferencia y servicios de escrow.

J.P. Morgan y FitBank en Latam

Según Valor Econômico, esta es la primera inversión que J.P. Morgan ha hecho para la industria de pagos en América Latina. Evidentemente para la compañía multinacional, hay una ganancia en la región.

"La inversión estratégica en FitBank es una incorporación importante para mantener y hacer crecer nuestro liderazgo en los pagos mayoristas en América Latina", dijo Renata Vilanova Lobo, Head of Brazil Wholesale Payments en J.P. Morgan.

La fintech brasileña Fitbank crece a ritmo acelerado

Además, comentarios adicionales de parte de Lobo sugieren que la fintech tendrá mucho trabajo por hacer. "Nuestros clientes, tanto corporaciones locales como multinacionales internacionales esperan que J.P. Morgan ayude a simplificar los pagos digitales en la región y proporcione acceso a los diversos tipos de pagos únicos en América Latina", dijo la ejecutiva.

En consecuencia, J.P. Morgan ve a la startup como un portal a los pagos financieros y quiere aprovecharlos para sí mismo y para sus clientes enviándolos a FitBank. Lo que no está claro es si la clientela de J.P. Morgan obtendrán un descuento u otro beneficio si acceden a trabajar con FitBank. De cualquier forma, es probable que pronto haya noticias sobre las hazañas regionales de la startup, informó el sitio Contxto.

No todo es alegría

A pesar de estas inversiones, el JPMorgan Chase & Co y el Citigroup reportaron un derrumbe en sus ganancias del segundo trimestre, debido a los efectos de la pandemia de coronavirus Covid-19.

La ganancia neta de JP Morgan cayó más del 50% a u$s 4.700 millones, o u$s 1,38 por acción, en el trimestre finalizado el 30 de junio, en comparación con una utilidad de u$s 9.650 millones, o u$s 2,82 por papel, informados en el mismo periodo de un año atrás.

No todas son buenas noticias para el grupo

Entre enero y junio, el banco estadounidense reservó u$s 18.758 millones para hacer frente al impacto provocado por la pandemia, una cifra que multiplicó por siete las provisiones contabilizadas en la primera mitad de 2019.

"A pesar de algunos datos macroeconómicos positivos recientes y una acción gubernamental sustancial, todavía nos enfrentamos a mucha incertidumbre sobre la trayectoria futura de la economía", señaló el presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon. Subrayó además que la entidad está preparada "para todas las eventualidades", informó Ambito.