Chau a las direcciones como las conocemos: Google Chrome planea ‘eliminar’ la URL de la barra de direcciones

No es la primera vez que Chrome trata de hacer esto con la barra de direcciones, pero ahora parece que lo hará definitivamente, aunque no caiga simpático

El navegador más utilizado en la actualidad es Google Chrome, por ser uno que integra muchas funciones y elementos. Sobre todo su popularidad se debe a la integración con el resto de servicios de la compañía. Su problema es que consume memoria RAM como si no hubiera un mañana. Lo último que se estaría cociendo para Chrome 85 sería eliminar la barra de direcciones del navegador.

Google lleva intentando cargarse la barra de direcciones desde 2018, pero no lo han conseguido. Parece que no gusta mucho este elemento fundamental, así que están viendo cómo minimizar sus funciones. Los canales Chrome Canary y Dev ya tendrían acceso a Chrome 85 que reduce la virtualización de la URL.

Las URL pierden importancia en Google Chrome

No es que se vayan a cargar a lo bruto la barra de direcciones, ya que navegar sería muy difícil. Lo que están haciendo es reducir la cantidad de información que se muestra en la barra de la URL. Actualmente cuando accedes a una entrada, vemos la raíz y la categoría, así como la etiqueta de la página. Precisamente lo que quiere Google es cargarse en Chrome 85 todo lo que va tras la raíz.

Aunque sobran las especulaciones sobre el porqué, la realidad es que Chrome no quiere más la barra de direcciones como era antes

Te puede interesar ¿Se acabaron las interrupciones?: descubren una forma de obviar la publicidad en los videos de YouTube

Así todo lo que iría después de XYZ.com dejaremos de verlo, ya que Google considera que esto no tiene valor para el usuario. Esta nueva función se denomina "Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref". Oculta todo lo que no es la raíz de la dirección que visitamos.

Esta función en Chrome 85 tiene dos variantes:

- Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, y Ref on Hover: Cuando pasamos con el cursor por encima de la barra de direcciones (no es necesario pulsar) nos muestra la URL completa

- Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref on Interaction: Cuando interactuamos con la web, solo se muestra la raíz ocultando el resto de información

Las informaciones indican que este movimiento de Google tendría que ver con la seguridad. Estarían preocupados por las URL largas malintencionadas que buscan engañar a los usuarios, haciéndoles creer que están en una web, cuando están realmente en otra. Una medida de seguridad interesante, pero quizá no guste a todos los usuarios, pero no quedará otra que comérsela, indico HardwarEsfera.