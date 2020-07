Computación cuántica, 5G, robótica: 17 formas en que la tecnología podría cambiar el mundo para 2025

Un grupo de empresarios y gurús de la tecnología brindan su opinión sobre cómo la misma cambiará el mundo en los próximos cinco años. Sus predicciones

1. Manufactura optimizada con IA

El seguimiento con papel y lápiz, la suerte, los viajes mundiales importantes y las cadenas de suministro opacas forman parte del statu quo actual, lo que da lugar a grandes cantidades de energía, materiales y tiempo desperdiciados. Aceleradas en parte por el cierre a largo plazo de los viajes internacionales y regionales por parte de COVID-19, las empresas que diseñan y construyen productos adoptarán rápidamente tecnologías basadas en la nube para agregar, transformar inteligentemente y presentar contextualmente datos de productos y procesos de las líneas de fabricación a lo largo de sus cadenas de suministro. Para 2025, esta corriente ubicua de datos y los algoritmos inteligentes que la procesan permitirán que las líneas de fabricación se optimicen continuamente hacia niveles más altos de producción y calidad de los productos, reduciendo el desperdicio total en la fabricación hasta en un 50%. Como resultado, disfrutaremos de productos de mayor calidad, producidos más rápidamente, a un menor costo para nuestros bolsillos y el medio ambiente.

Anna-Katrina Shedletsky, CEO y fundadora de Instrumental

2. Una transformación energética de gran alcance

En 2025, las huellas de carbono se considerarán socialmente inaceptables, como lo es hoy en día la conducción bajo los efectos del alcohol. La pandemia de COVID-19 habrá centrado la atención del público en la necesidad de tomar medidas para hacer frente a las amenazas a nuestro modo de vida, nuestra salud y nuestro futuro. La atención pública impulsará la política gubernamental y los cambios de comportamiento, y las huellas de carbono se convertirán en objeto de escrutinio en todo el mundo. Los particulares, las empresas y los países buscarán las formas más rápidas y asequibles de lograr el objetivo de "net-zero", es decir, la eliminación de su huella de carbono. La creación de un futuro sostenible, "net-zero", se construirá mediante una transformación energética de gran alcance que reduzca significativamente las emisiones de carbono del mundo, y mediante el surgimiento de una industria masiva de gestión del carbono que capture, utilice y elimine el dióxido de carbono. Veremos una diversidad de nuevas tecnologías destinadas tanto a reducir como a eliminar las emisiones del mundo, desencadenando una ola de innovación que se puede comparar con las revoluciones industriales y digitales del pasado.

Steve Oldham, CEO de Carbon Engineering

3. Una nueva era de la informática

Para 2025, la computación cuántica habrá superado su infancia, y una primera generación de dispositivos comerciales podrá abordar problemas significativos del mundo real. Una de las principales aplicaciones de este nuevo tipo de computadora será la simulación de reacciones químicas complejas, una poderosa herramienta que abre nuevas vías en el desarrollo de drogas. Los cálculos de la química cuántica también ayudarán al diseño de nuevos materiales con las propiedades deseadas, por ejemplo, mejores catalizadores para la industria automovilística que reduzcan las emisiones y ayuden a combatir el cambio climático. En este momento, el desarrollo de productos farmacéuticos y materiales de rendimiento depende en gran medida del ensayo y error, lo que significa que es un proceso iterativo, lento y terriblemente caro. Los ordenadores cuánticos pronto podrán cambiar esto. Acortarán significativamente los ciclos de desarrollo de los productos y reducirán los costes de I+D.

Thomas Monz, Co-Fundador y CEO de Alpine Quantum Technologies

4. Cambio de paradigma en la atención sanitaria hacia la prevención a través de la dieta

Para el año 2025, los sistemas de atención de la salud adoptarán enfoques de salud más preventivos basados en la ciencia en desarrollo que respalda los beneficios para la salud de las dietas ricas en plantas y densas en nutrientes. Esta tendencia será posible gracias a la tecnología basada en la biología de sistemas y en la inteligencia artificial, que aumenta exponencialmente nuestro conocimiento del papel de los fitonutrientes de una dieta específica en la salud humana y en los resultados funcionales. Después de la pandemia de 2020, los consumidores serán más conscientes de la importancia de su salud subyacente y exigirán cada vez más alimentos más sanos para ayudar a apoyar sus defensas naturales. Armada con una comprensión mucho más profunda de la nutrición, la industria alimentaria mundial puede responder ofreciendo una gama más amplia de opciones de productos para apoyar resultados óptimos de salud. La industria de la salud puede responder promoviendo la inteligencia de las plantas de la Tierra para que tengan una vida más resistente e incentivar a las personas a cuidarse a sí mismas en un esfuerzo por reducir los costos insostenibles.

Jim Flatt, Cofundador y CEO de Brightseed

5. 5G mejorará la economía mundial y salvará vidas

Hemos experimentado un fuerte incremento en los servicios de entrega con la necesidad de bienes "del día" de proveedores como Amazon e Instacart - pero ha sido limitado. Con las redes 5G en su lugar, atadas directamente a los robots autónomos, los bienes se entregarían de forma segura en horas.

El Wifi no puede escalar para satisfacer demandas de mayor capacidad. El alojamiento en el lugar ha llevado a las empresas y a las aulas a la videoconferencia, lo que pone de relieve la mala calidad de las redes. Las redes 5G de baja latencia resolverían esta falta de fiabilidad de la red e incluso permitirían la prestación de servicios de mayor capacidad como la telesalud, la tele-cirugía y los servicios de urgencias. Las empresas pueden compensar el alto costo de la movilidad con actividades que impulsen la economía, como las fábricas inteligentes, la vigilancia en tiempo real y los servicios de computación de borde en tiempo real con gran contenido. Las redes privadas 5G hacen esto posible y cambian la economía de los servicios móviles.

El despliegue de 5G crea mercados que sólo imaginamos -como los bots autoconductores, junto con una economía de la movilidad como servicio- y otros que no podemos imaginar, permitiendo a las próximas generaciones inventar mercados florecientes y causas prósperas.

Maha Achour, Fundadora y Directora General de Metawave

6. Una nueva normalidad en el manejo del cáncer

La tecnología impulsa los datos, los datos catalizan el conocimiento y el conocimiento permite el empoderamiento. En el mundo de mañana, el cáncer será manejado como cualquier otra condición de salud crónica - podremos identificar con precisión lo que podemos estar enfrentando y ser empoderados para superarlo.

En otras palabras, surgirá una nueva normalidad en la forma en que podemos manejar el cáncer. Veremos más detección temprana y proactiva con una innovación de diagnóstico mejorada, como en una mejor tecnología de secuenciación del genoma o en la biopsia líquida, que promete una mayor facilidad de pruebas, mayor precisión e idealmente a un costo asequible. La detección e intervención tempranas en tipos de cáncer comunes no sólo salvará vidas, sino que reducirá la carga financiera y emocional de los descubrimientos tardíos.

También veremos una revolución en el tratamiento impulsada por la tecnología. La edición de genes y la inmunoterapia, que traen menos efectos secundarios, habrán hecho mayores progresos. Con los avances en la detección temprana y el tratamiento yendo de la mano, el cáncer ya no será la maldita palabra con "C" que inspira tanto miedo entre la gente.

Sizhen Wang, CEO de Genetron Health

7. Venta robótica

Históricamente, la robótica ha dado un giro a muchas industrias, mientras que unos pocos sectores selectos - como la venta al por menor de comestibles - han permanecido en gran medida intactos. Con el uso de una nueva aplicación robótica llamada "microfiltración", la venta al por menor de comestibles ya no se verá igual. El uso de la robótica en un nivel "hiperlocal" (a diferencia de la aplicación tradicional en la cadena de suministro) perturbará esta industria de 100 años de antigüedad, de 5 billones de dólares, y todas sus partes interesadas experimentarán un cambio significativo. Los minoristas operarán en un orden de magnitud superior en cuanto a la productividad, lo que a su vez dará lugar a beneficios positivos y atractivos en el negocio de los comestibles en línea (algo inédito por el momento). Esta tecnología también permite un acceso más amplio a los alimentos y una mejor propuesta al consumidor en general: rapidez, disponibilidad de los productos y costo. Los centros de microfiltración están ubicados en inmuebles existentes (y típicamente menos productivos) al nivel de la tienda y pueden operar 5-10% más barato que una tienda de ladrillos y mortero. Predecimos que el valor será igualmente capturado por los minoristas y los consumidores como en línea.

José Aguerrevere, Co-Fundador, Presidente y CEO de Takeoff Technologies

8. Una difuminación de los espacios físicos y virtuales

Una cosa que la actual pandemia nos ha mostrado es lo importante que es la tecnología para mantener y facilitar la comunicación, no sólo por motivos de trabajo, sino para construir conexiones emocionales reales. En los próximos años podemos esperar ver este progreso acelerado, con la tecnología de la IA construida para conectar a las personas a nivel humano y acercarlas unas a otras, incluso cuando están separadas físicamente. La línea entre el espacio físico y el virtual quedará borrosa para siempre. Empezaremos a ver las capacidades de los eventos globales - desde SXSW hasta el Festival de Glastonbury - para proporcionar alternativas totalmente digitalizadas, más allá de la simple transmisión en vivo en experiencias completas. Sin embargo, no es tan simple como proporcionar estos servicios - la privacidad de los datos tendrá que ser priorizada para crear confianza entre los consumidores. Al comienzo de la pandemia de COVID-19 vimos mucho en las noticias sobre las preocupaciones por la seguridad de las empresas de videoconferencia. Estas preocupaciones no van a ninguna parte y, a medida que aumenta la conectividad digital, las marcas simplemente no pueden permitirse dar a los usuarios nada menos que una total transparencia y control sobre sus datos.

Tugce Bulut, CEO de Streetbees

9. Poner a los individuos - no a las instituciones - en el corazón de la asistencia sanitaria

Para 2025, las líneas que separan la cultura, la tecnología de la información y la salud serán borrosas. La ingeniería biológica, el aprendizaje de las máquinas y la economía compartida establecerán un marco para descentralizar el continuo de la salud, trasladándolo de las instituciones al individuo. Impulsan este avance los avances en la inteligencia artificial y los nuevos mecanismos de entrega de la cadena de suministro, que requieren los datos biológicos en tiempo real que la biología de ingeniería entregará como pruebas de diagnóstico simples y de bajo costo a los individuos en todos los rincones del mundo. Como resultado, la morbilidad, la mortalidad y los costos disminuirán en las afecciones agudas, como las enfermedades infecciosas, porque sólo los casos más graves necesitarán atención adicional. Menos personas infectadas abandonarán sus hogares, lo que alterará drásticamente la epidemiología de las enfermedades y reducirá la carga de los sistemas de atención de la salud. Se producirá una disminución correspondiente de los costos y un aumento de la calidad de la atención, ya que los diagnósticos baratos trasladan los gastos y el poder al individuo, aumentando simultáneamente la rentabilidad de la atención. Los vínculos inextricables entre la salud, la situación socioeconómica y la calidad de vida comenzarán a aflojarse, y las tensiones que existen al equiparar la salud con el acceso a las instituciones de atención de la salud se disiparán. Desde los cuidados diarios hasta las pandemias, estas tecnologías convergentes alterarán los factores económicos y sociales para aliviar muchas presiones sobre la condición humana global.

Rahul Dhanda, Cofundador y CEO de Sherlock Biosciences

10. El futuro de la construcción ya ha comenzado

La construcción se convertirá en una secuencia sincronizada de procesos de fabricación, proporcionando control, cambio y producción a escala. Será una forma más segura, rápida y rentable de construir las casas, oficinas, fábricas y otras estructuras que necesitamos para prosperar en las ciudades y más allá. A medida que se crean ricos conjuntos de datos en la industria de la construcción a través de la Internet de las cosas, la IA y la captura de imágenes, por nombrar algunos, esta visión ya está cobrando vida. El uso de los datos para comprender profundamente los procesos de la industria está mejorando profundamente la capacidad de los profesionales de campo para confiar en sus instintos en la toma de decisiones en tiempo real, lo que permite el aprendizaje y el progreso mientras se gana la confianza y la adopción.

Los datos procesables arrojan luz donde antes no podíamos ver, permitiendo a los líderes gestionar los proyectos de forma proactiva en lugar de reactiva. La precisión en la planificación y la ejecución permite a los profesionales de la construcción controlar el entorno, en lugar de que éste los controle a ellos, y crea procesos repetibles que son más fáciles de controlar, automatizar y enseñar.

Ese es el futuro de la construcción. Y ya ha comenzado.

Meirav Oren, CEO y cofundador de Versatile

11. La eliminación de CO2 a escala de gigatón ayudará a revertir el cambio climático

Una ampliación de las tecnologías de emisión negativa, como la eliminación de dióxido de carbono, eliminará del aire cantidades de CO2 relevantes para el clima. Esto será necesario para limitar el calentamiento global a 1,5°C. Mientras que la humanidad hará todo lo posible para dejar de emitir más carbono a la atmósfera, también hará todo lo posible para eliminar el CO2 histórico del aire permanentemente. Al hacerse ampliamente accesible, la demanda de eliminación de CO2 aumentará y los costos disminuirán. La remoción de CO2 será escalada hasta el nivel de gigatón, y se convertirá en la opción responsable para remover las emisiones inevitables del aire. Esto permitirá a los individuos tener un impacto directo y positivo en el clima sobre el nivel de CO2 en la atmósfera. En última instancia, ayudará a evitar que el calentamiento global alcance niveles peligrosos y dará a la humanidad el potencial para revertir el cambio climático.

Jan Wurzbacher, Co-Fundador y co-Director General de Climeworks

12. Una nueva era en la medicina

La medicina siempre ha buscado reunir más conocimientos y comprensión de la biología humana para tomar mejores decisiones clínicas. La IA es esa nueva herramienta que nos permitirá extraer más conocimientos a un nivel sin precedentes de todos los "grandes datos" médicos que nunca se han aprovechado plenamente en el pasado. Cambiará el mundo de la medicina y cómo se practica.

Brandon Suh, CEO de Lunit

13. Cerrar la brecha de la riqueza

Las mejoras en la IA finalmente pondrán el acceso a la creación de riqueza al alcance de las masas. Los asesores financieros, que son trabajadores del conocimiento, han sido el pilar de la gestión de la riqueza: el uso de estrategias personalizadas para convertir un pequeño nido en uno más grande. Dado que los trabajadores del conocimiento son caros, el acceso a la gestión de la riqueza a menudo ha significado que ya necesitas ser rico para preservar y hacer crecer tu riqueza. Como resultado, históricamente, la administración de la riqueza ha estado fuera del alcance de aquellos que más la necesitaban. La inteligencia artificial está mejorando a tal velocidad que las estrategias empleadas por estos asesores financieros serán accesibles a través de la tecnología y, por lo tanto, asequibles para las masas. Así como no se necesita saber cómo funciona la comunicación de campo cercano para usar ApplePay, decenas de millones de personas no tendrán que conocer la teoría moderna de carteras para que su dinero trabaje para ellos.

Atish Davda, Co-Fundador y CEO de Equityzen

14. Una revolución de energía limpia apoyada por los gemelos digitales

En los próximos cinco años, la transición de energía alcanzará un punto de inflexión. El costo de la energía renovable de nueva construcción será menor que el costo marginal de los combustibles fósiles. Un ecosistema de innovación mundial habrá proporcionado un entorno en el que los problemas podrán abordarse colectivamente, y permitirá que el despliegue de la innovación se amplíe rápidamente. Como resultado, habremos visto un asombroso aumento de la capacidad eólica marina. Lo habremos logrado gracias a un compromiso inquebrantable con la digitalización, que habrá cobrado un ritmo que se alineará con la ley de Moore para reflejar la curva de innovación de la energía solar. El rápido desarrollo de los gemelos digitales - réplicas virtuales de dispositivos físicos - apoyará una transformación a nivel de sistemas del sector energético. El aprendizaje de la máquina científica que combina modelos basados en la física con grandes datos conducirá a diseños más eficientes, menores costos de operación y, en última instancia, a una energía limpia y asequible para todos. La capacidad de vigilar la salud estructural en tiempo real y de arreglar las cosas antes de que se rompan dará lugar a una infraestructura más segura y resistente, y todo, desde los parques eólicos hasta los puentes y los vehículos aéreos no tripulados, estará protegido por un gemelo digital en tiempo real.

Thomas Laurent, CEO de Akselos

15. Comprender los secretos microscópicos ocultos en las superficies

Todas las superficies de la Tierra contienen información oculta que resultará esencial para evitar crisis relacionadas con pandemias, tanto ahora como en el futuro. El entorno construido, donde los humanos pasan el 90% de sus vidas, está cargado de microbiomas naturales compuestos por ecosistemas bacterianos, fúngicos y virales. La tecnología que acelera nuestra capacidad de tomar muestras, digitalizar e interpretar rápidamente los datos de los microbiomas transformará nuestra comprensión de cómo se propagan los patógenos. La exposición de esta capa invisible de datos sobre los microbiomas identificará las firmas genéticas que pueden predecir cuándo y dónde las personas y los grupos están eliminando los patógenos, qué superficies y entornos presentan el mayor riesgo de transmisión, y cómo estos riesgos se ven afectados por nuestras acciones y cambian con el tiempo. Estamos apenas arañando la superficie de lo que ofrecen los datos microbianos y veremos que esto se acelera en los próximos cinco años. Estos conocimientos no sólo nos ayudarán a evitar y responder a las pandemias, sino que influirán en la forma en que diseñamos, operamos y limpiamos entornos como edificios, coches, metros y aviones, además de cómo apoyamos la actividad económica sin sacrificar la salud pública.

Jessica Green, Cofundadora y CEO de Phylagen

16. El aprendizaje automático y la IA aceleran la descarbonización en las industrias con alto contenido de carbono

En los próximos cinco años, las industrias con alto contenido de carbono utilizarán la enseñanza mecánica y la tecnología de la inteligencia artificial para reducir drásticamente su huella de carbono. Tradicionalmente, industrias como la manufacturera y la del petróleo y el gas han sido lentas en la implementación de los esfuerzos de descarbonización mientras luchan por mantener la productividad y la rentabilidad al mismo tiempo. Sin embargo, el cambio climático, así como la presión regulatoria y la volatilidad del mercado, están empujando a estas industrias a ajustarse. Por ejemplo, el petróleo y el gas y las organizaciones de fabricación industrial están sintiendo la presión de los reguladores, que quieren que reduzcan significativamente las emisiones de CO2 en los próximos años. Las iniciativas tecnológicas fueron vitales para impulsar los esfuerzos de descarbonización en sectores como el transporte y la construcción, y las industrias pesadas seguirán un enfoque similar. De hecho, como resultado de la creciente transformación digital, los sectores con alto contenido de carbono podrán utilizar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, utilizando datos de alta fidelidad en tiempo real procedentes de miles de millones de dispositivos conectados para reducir de manera eficiente y proactiva las emisiones nocivas y disminuir las huellas de carbono.

David King, Director General de FogHorn Systems

17. La privacidad es omnipresente - y priorizada

A pesar del acelerado entorno regulador que hemos visto emerger en los últimos años, ahora sólo vemos la punta del iceberg de la privacidad, tanto desde el punto de vista regulador como del consumidor. Dentro de cinco años, la privacidad y la seguridad centrada en los datos habrán alcanzado la categoría de productos básicos, y la capacidad de los consumidores de proteger y controlar los activos de datos sensibles se considerará la regla y no la excepción. A medida que aumenten la conciencia y la comprensión, también lo hará la prevalencia de las capacidades de preservación y mejora de la privacidad, a saber, las tecnologías de mejora de la privacidad (PET). Para 2025, la PET como categoría tecnológica se convertirá en la corriente principal. Serán un elemento fundamental de las estrategias de privacidad y seguridad de las empresas, en lugar de un componente adicional integrado que sólo cumple un umbral mínimo de cumplimiento. Si bien el mundo seguirá careciendo de una norma mundial de privacidad, las organizaciones adoptarán un enfoque de la seguridad centrado en los datos que proporcione la flexibilidad necesaria para adaptarse a las reglamentaciones regionales y las expectativas de los consumidores. Esos esfuerzos estarán dirigidos por equipos multifuncionales que representarán los intereses de los datos, la privacidad y la seguridad dentro de una organización.

Ellison Anne Williams, Fundadora y Directora General de Enveil

¿Cómo cambiará la tecnología el mundo en los próximos cinco años?

Es muy emocionante ver el ritmo y el potencial transformador de las tecnologías innovadoras actuales que se aplican para resolver los problemas más acuciantes del mundo, como alimentar a una población mundial en aumento; mejorar el acceso a la atención sanitaria y la calidad de ésta; y reducir significativamente las emisiones de carbono para detener los efectos negativos del cambio climático. En los próximos cinco años se observarán profundas mejoras en la solución de estos problemas a medida que los empresarios, la comunidad de inversores y las organizaciones de investigación y desarrollo de las empresas más grandes del mundo se centren en el desarrollo y el despliegue de soluciones que den resultados tangibles.

Si bien la pandemia de COVID-19 ha proporcionado una difícil lección sobre cuán susceptible es hoy nuestro mundo a las perturbaciones humanas y económicas, también ha exigido -quizás por primera vez en la historia- la colaboración mundial, la transparencia de los datos y la rapidez en los niveles más altos de gobierno para reducir al mínimo una amenaza inmediata para la vida humana. La historia será nuestro juez, pero a pesar de la heroica resolución y resistencia de cada país, como mundo hemos tenido un bajo rendimiento. Como comunidad mundial y a través de plataformas como el Foro Económico Mundial, debemos seguir dando visibilidad a estas cuestiones, al tiempo que reconocemos y apoyamos las oportunidades de la tecnología y la innovación que mejor y más rápidamente pueden abordarlas, indicó el Word Economic Forum.

Robert Piconi, Director General de Energy Vault