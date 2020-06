Llegó la época del aguinaldo: estos son los beneficios de la Facturas de Crédito Electrónica

El COVID19 no da respiro a las PyMEs argentinas. Si bien la cuarentena comenzó a flexibilizarse, resintió todos los procesos de ventas, pagos y cadena de proveedores. Junio comenzó sin poder sacar la vista de la llegada del aguinaldo. Sumado a todas las problemáticas diarias que trajo esta pandemia, la liquidez será un tema central en la economía argentina.

En medio de una economía resentida por una situación externa que afecta transversalmente a todas las industrias y negocios, la supervivencia de las empresas se complica y comienza a ser la agenda principal de todo empresario. Sin importar su tamaño, sector y respaldo financiero.

Se estima que el mundo PyME necesitará alrededor de 55 mil millones de pesos para afrontar aguinaldo y sueldos el mes próximo. Un desafío muy elevado en este contexto de pandemia mundial que castiga al mundo empresario desde principio de año.

Sólo de aguinaldos la necesidad de caja supera los 18 mil millones, que a partir de los primeros días del mes de julio deberán abonar a sus colaboradores.

Ampliar el abanico de soluciones financieras en una situación tan particular es crucial y la estrategia debe contemplar no sólo el rescate inmediato, sino también la sustentabilidad de las decisiones que se tomen en medio de la tormenta.

Herramientas

En este contexto los empresarios argentinos indagan en las herramientas que el mercado les presenta, el ATP y los créditos al 24% para la cobertura de sueldos y aportes al margen de sus barreras de entrada, no alcanzan, dado que se calculan en base a los sueldos a pagar sin aguinaldos.

En esta situación el descuento online de facturas de crédito muestra sus condiciones de facilitador de liquidez agregado, sin reclamar requisitos y sobre tus propias ventas, facilitando el desarrollo financiero de los próximos meses al requisito del flujo de dinero.

Barajar este mecanismo entre el espectro de herramientas a incorporar se comienza a imponer debido a algunas virtudes diferenciales versus otros instrumentos del mercado.

Entre ellas:

- No es necesario tener una calificación crediticia específica (de hecho es la herramienta por excelencia para las MiPyME sin margen crediticio),

- No depende de una línea crediticia abierta por un banco o el mercado financiero

- La Ley habilita a que plataformas online agilicen y faciliten este mundo, permitiendo operarlas de forma simple y práctica.

- Para su operatoria a través de plataformas online, para la mayoría de los casos, no requiere de conocimientos técnicos en la materia, se opera con sólo crear una cuenta online

- Es completamente seguro, dado que una Factura de Crédito Electrónica, una vez descontada, cedida, vendida, la MiPyME no se responsabiliza más ante una falta de pago en comparación con el cheque que ante tal situación, la MiPyME es responsable junto con los demás endosantes.

- La lógica operativa de la Factura de Crédito también puede utilizarse para asegurar el cobro al vencimiento si continúa impaga a través de plataformas.

- Es un instrumento "todo en uno", dado que sobre la misma operación comercial se monta el financiamiento y pago, evitando la necesidad de conciliación con mecanismos desintegrados.

- La Gran Empresa receptora de Facturas de Crédito Electrónicas extiende los plazos de liquidación de impuestos retenidos al momento del pago.

- La Factura de Crédito es un instrumento robusto que atravesó grandes tempestades mostrando una tendencia a la baja respecto de las tasas desde su inicio, inclusive alcanzando las tasas de un cheque avalado.

"Las cosas cambiaron ya no hay excusa", explica Brino Cosentino, CEO de Invoition.com

"Las cosas cambiaron ya no hay excusa. Antes no existían las plataformas que permiten a cualquier mipyme crear una cuenta autogestionable online, descontar una Factura de Crédito Electrónica en el momento y recibir el dinero dentro de las 24 hs como Invoition.com. . Se eliminó toda barrera para que todo el mundo pueda acceder sin papeles, sin capacidad crediticia y hasta sin bancos", asegura Bruno Cosentino CEO de Invoition.com plataforma líder en el descuento de facturas de crédito online. Esta plataforma incluso puso en off sus abonos como ayuda en la pandemia para las pymes.

La masa de facturas de crédito con posibilidades de descontarse en argentina para junio supera los 250.000 unidades estimado a un monto promedio de 350.000 pesos. Si tan sólo un 20% de estas operaciones se concretaran quedaría cubierto lo equivalente a aguinaldos en todo el país. Por esto ninguna pyme debería dejar de contar con una herramienta para tal fin y menos siendo tan simple.