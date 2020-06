No le pierde pisada a Tesla: Ford anunció una nueva tecnología "manos libres" para sus SUV

La búsqueda de las grandes automotrices para lograr el vehículo totalmente autónomo sigue en marcha y algunas empresas están más cerca

Dentro de unos meses Ford lanzará su primer coche eléctrico de nueva generación, el Mustang Mach-E. Este SUV del segmento D es una ambiciosa apuesta por parte del fabricante del óvalo, pues el modelo tendrá que enfrentarse a rivales de la talla del Nissan Ariya, del Tesla Model Y y del Volkswagen ID.4, entre otros.

El modelo americano promete diseño atractivo, prestaciones de primera, una amplísima autonomía y un precio similar al de sus competidores. Ahora, Ford ha revelado que el todocamino será además su primer modelo en incorporar el Ford Co-Pilot 360 2.0, cuya principal innovación será el uso de una cámara orientada hacia el conductor que permitirá la conducción "manos libres".

Logo de Mustang

¿Cómo funciona?

Los compradores podrán adquirir desde el principio el hardware Active Drive Assist; sin embargo, hasta el tercer trimestre de 2021 no se podrán comprar y activar los nuevos asistentes de conducción avanzados, ya sea mediante una actualización OTA ("Over The Air", siguiendo los pasos de Tesla, que también permite activar nuevas funciones tras la compra del coche) o en un concesionario Ford.

El Ford Co-Pilot 360 2.0 permitirá activar la conducción manos libres solamente en unos 160.000 km de carreteras de Norteamérica. El modo manos libres permite a los conductores en ciertas secciones de autopistas previamente mapeadas conducir con las manos fuera del volante si continúan prestando atención a la vía, otorgándoles un nivel adicional de comodidad durante los viajes largos.

Cámaras de ayuda

Una cámara infrarroja avanzada orientada hacia el conductor hará un seguimiento de la mirada y de la posición de la cabeza para garantizar que los conductores presten atención a la carretera mientras están en modo manos libres y en el modo de centrado de carril, que funciona en cualquier carretera con líneas de carril. Los conductores serán notificados mediante indicaciones visuales en la instrumentación cuando necesiten volver a centrar su atención en la carretera o tomar el control del vehículo.

El sistema de cámaras

El sistema Ford Co-Pilot 360 2.0 incluirá tanto el Road Edge Detection como el Blind Spot Assist: el primero permitirá detectar mejor los límites del carril y alertar al conductor en caso de que sea necesario, mientras que el segundo actuará sobre la dirección si detecta que vamos a impactar contra un vehículo en nuestro ángulo muerto. Por el momento no está claro si la función "manos libres" llegará a Europa a corto plazo, informó el sitio Forococheslectricos.

¿Qué pasará con los conductores cuando los vehículos se conduzcan solos? Algunas empresas visualizan un futuro en el que los ocupantes de los automóviles podrán elegir entre conduccion manual o autónoma, según señala AETecno.

La japonesa Honda, presentó en Las Vegas su prototipo de Augmented Driving, una tecnología que ofrece más de ocho modos de conducción entre manual y autónomo a través de su volante inteligente. Dando dos golpecitos al volante, el automóvil se pondrá en marcha; tirando el volante hacia el conductor, se activan los frenos; y empujándolo permite acelerar.

Otro pionero a estas alturas de la conducción autónoma es la estadounidense Tesla, que ya el año pasado presentó su software de Auto Pilot. Todos los coches nuevos de la marca vienen con el hardware incluido y recibirán actualizaciones de software en funciones de conducción automática en el futuro.

Por su parte, BMW mostró en su puesto en la CES el concepto de su futura cabina, con amplios asientos reclinables y un parabrisas con realidad aumentada que incluye información sobre el camino.