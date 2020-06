Homologan al primer auto eléctrico argentino: cómo es y cuánto cuesta el Volt, que se controla con el celular

Matías Kulfas entregó a la empresa licencia de configuración de modelo para que comience a producir las unidades a partir de agosto

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, entregó este martes al empresario cordobés Daniel Parodi, presidente de Ciudad Empresaria, la homologación de los autos eléctricos de su empresa Volt Motors.

De esta forma, Parodi consiguió el visto bueno para comenzar a fabricar los vehículos Volt E1 (para usuarios finales) y Volt W1 (para clientes corporativos) luego de su presentación en noviembre de 2018,

Así, el ministro entregó la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), que se suma a la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) que ya tenía Volt. Sólo resta que, a partir de agosto, la compañía cordobesa comience a producir estos coches eléctricos, según indicó La Voz.

Volt logró el compromiso por parte de los gobiernos de la provincia y la municipalidad de Córdoba de comprar 18 unidades, como una señal de incentivo a la producción de estos vehículos y para ampliar su flota con autos no contaminantes.

Los modelos se pueden reservar desde el sitio web, son biplaza y poseen una velocidad máxima de 110 km/h. El E1 u$s20.000 + IVA, en tanto que el utilitario W1 se consigue por u$s15.000 + IVA

La firma también fabrican el modelo Z1, pero como están destinados a uso en predios cerrados, no requieren de estas homologaciones.

En detalle

Durante la presentación del vehículo en 2018, Parodi explicó que la fabricación de los Volt es totalmente disruptiva. Es decir, se realizará a través de células de producción donde la demanda lo requiera.

"Se trabaja así sin intermediarios no logísticas desacertadas, para ahorrar costos", comentaron los ingenieros.Las mismas estarán ubicadas estratégicamente en los principales centros de consumo y regiones del país, tales como Centro, NOA, NEA, CABA y Cuyo. Además, se preve una expansión por Latinoamérica.

Si bien iProUP trató de indagar más sobre las características de estas "células", no fue posible obtener más datos.En cuanto a la carrocería, el diseño fue tomado de la industria aeronáutica, no tiene partes metálicas sino que está construido con fibra de carbono, resinas y kevlar para disminuir el peso. Según declara la empresa, pesa 550 kilos. No se conoce quien fue el diseñador ni se dio esa información sobre el tema.

Con estas características, lo que admiten en Volt Motors es que se logró una categoría de vehículo que definen como nueva, ya que es un auto chico pensado para la ciudad, con espacio cómodo para dos adultos y con la posibilidad de poner en las plazas traseras dos sillas de niños de hasta 12 años.

En rigor, no tiene butacas en el compartimiento trasero, dejando más lugar para destinarlo a la carga de objetos con otros fines en caso de ser necesario. La capacidad de carga llega hasta los 300 kilos. El tema que también quedó pendiente es cómo se sujetan esas sillas de niños, porque no se aclaró que tengan Isofix, si ni siquiera tiene asientos.

Además de la carrocería, otro dato importante es el desarrollo tecnológico, que estuvo centrado en eliminar todo tipo de controles por medio de botones y dejar todo en manos de una pantalla de 16 pulgadas.

El auto se puede comandar a través del celular, lo cual permite desde encender las luces hasta bajar las ventanillas, ver dónde está ubicado el vehículo si fue prestado, cerrar las puertas o saber que nivel de batería tiene solo con activar el control en el smartphone.

En cuanto al modo de manejo, el e1 no tiene marchas ni cambios, y cuenta con un mono-pedal. Es decir, el acelerador funciona como freno al soltarse. "Es la modalidad mono-pedal. Usando el vehículo con el acelerador, el cual al soltar frena. Si en una ciudad se maneja a 40km/hs se hace con un solo pedal", explicaron en la empresa.Respecto a la seguridad, en Volt Motors aseguran que tiene "conforme regulación airbag e impact protection".

También tiene monitoreo de punto ciego que detecta los movimientos hacia atrás y en los laterales del vehículo; la cámara y sensor de estacionamiento asistido, para ver cuál es la trayectoria que se debe mantener, al igual que la visión 360, cuatro cámaras ubicadas en forma perimetral al vehículo que las transforma en una sola imagen procesada por encima del mismo. Además cuenta con medición de presión en los cuatro neumáticos.