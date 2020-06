Google quiere inicies sesión con tu cuenta de manera instantánea: así funciona "One Tap", su nueva función

Google quiere inicies sesión con tu cuenta de manera instantánea: así funciona "One Tap", su nueva función

Cuando se acceda por vez primera a un sitio, no habrá que introducir las credenciales de la cuenta de Gmail. Cómo funciona la nueva función

Google está trabajando en un nuevo sistema con el que quiere hacer todavía más fácil el uso de sus cuentas en cualquier parte. A ese sistema lo ha dado en llamar como One Tap.

La idea que tienen en mente es tan simple como efectiva: ¿por qué perder tiempo en introducir el usuario y la contraseña de Google si ya está almacenada en el navegador?

De esta manera, cuando se accede por vez primera a un sitio, no habrá que introducir las credenciales de la cuenta de Gmail ya que con un simple toque en un botón, se concluirá el registro sin escribir un solo dato, dejando al sistema que se comunique con el servicio para darle los datos que pidan.

El objetivo es, según la empresa, conseguir que "con solo un toque" los usuarios obtengan "una cuenta segura, basada en un token sin contraseña [...] protegida por su cuenta de Google".

De esta forma, lejos de desanimar a un usuario con un formulario interminable, se le permite acceder a los servicios de esa página de manera rápida y con "cero fricciones".

Este sistema One Tap no solo funcionará en el navegador del PC o Mac, sino también con todas las versiones de Chrome en cualquier plataforma, aunque es obligatorio tenerlo configurado con el autocompletado, o Smart Lock para contraseñas.

De no ser así, este sistema de creación de nuevas cuentas en sitios web no funcionará correctamente y los usuarios deberán registrarse con otros métodos.

Las URL pierden importancia en Google Chrome

Otra modificación que están implementado desde la compañía es la reducción de la cantidad de información que se muestra en la barra de la URL. Actualmente cuando se accede a una entrada, se ve la raíz y la categoría, así como la etiqueta de la página. Precisamente lo que quiere Google es eliminar en Chrome 85 todo lo que va tras la raíz.

Aunque sobran las especulaciones sobre el porqué, la realidad es que Chrome no quiere más la barra de direcciones como era antes

Así todo lo que iría después de XYZ.com dejará de verse, ya que Google considera que esto no tiene valor para el usuario. Esta nueva función se denomina "Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref". Oculta todo lo que no es la raíz de la dirección que visitamos.

Esta función en Chrome 85 tiene dos variantes:

- Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, y Ref on Hover: Cuando pasamos con el cursor por encima de la barra de direcciones (no es necesario pulsar) nos muestra la URL completa

- Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref on Interaction: Cuando interactuamos con la web, solo se muestra la raíz ocultando el resto de información

Las informaciones indican que este movimiento de Google tendría que ver con la seguridad. Estarían preocupados por las URL largas malintencionadas que buscan engañar a los usuarios, haciéndoles creer que están en una web, cuando están realmente en otra. Una medida de seguridad interesante, pero quizá no guste a todos los usuarios, pero no quedará otra que comérsela.