¿Quién tiene la culpa?: el piloto automático de este Tesla chocó un camión en plena autopista

El conductor del Tesla no hizo ningún amago de cambiarse del carril izquierdo al derecho, pese a que no tenía ningún coche al lado que se lo impidiera

Sucedió en Taiwan, en una autovía sin excesivo tráfico y a plena luz del día. Un camión volcó, quedando atravesado en dos de los tres carriles cuando, inexplicablemente, un Tesla Model 3 se estrelló contra él pese a que hubiese podido evitarlo con facilidad.

Como se observa en las imágenes, captadas por las cámaras de la autopista, el conductor del Tesla no hace ningún amago de cambiarse del carril izquierdo al derecho, pese a que no tenía ningún coche al lado que se lo impidiera.

Inmediatamente surgió la duda, ¿Cómo podía estar el conductor tan despistado como para no percatarse de un obstáculo tan grande? ¿Y por qué no hizo ninguna maniobra evasiva (aunque sí se aprecia una freanada, que bien podrían haber ejecutado los sistemas del coche).

Si estaba circulando con el sistema de piloto automático, ¿por qué no alertó al conductor o ejecutó la frenada antes? Según las informaciones de la prensa local, el conductor reconoció tener activado el sistema Autopilot -que no le exime de mantener la atención y las manos en el volante-, aunque ello no está todavía confirmado por las autoridades. También aseguran que el conductor superó la prueba del alcohol y salió ileso del impacto.

El autopilot, un nuevo negocio

Elon Musk, el CEO de Tesla, tiene entre sus prioridades rentabilizar, cada vez a mayor escala, el software de sus coches.

Durante el último año, ha dado varios pasos para obtener más ingresos por esa división del negocio. El último: lanzar una suscripción mensual para los conductores que quieran tener todas las actualizaciones del Autopilot, el sistema de conducción semiautónoma de la firma.

Tesla aumentará sus ingresos procedentes del software al vender el 'Full Self-Driving Package', el sistema más completo en conducción autónoma. Según Electreck, Musk lanzará esta opción mediante el pago de una tarifa mensual (lo que se conoce como Saas, software como servicio).

Tesla "a la carta"

Te puede interesar El Gobierno lanza un protocolo de ciberpatrullaje: qué información buscará en tus redes sociales

Según indicó Business Insider, el precio de ese paquete rondaría los 100 dólares mensuales (cerca de 89 euros). Según la misma fuente, actualmente el 27% de los clientes de Tesla tienen esa suscripción, una fuente de ingresos para la compañía, que Elon Musk quiere potenciar.

El fabricante de coches ya cobra 10 dólares mensuales (en torno a 9 euros) a los clientes que se han dado de alta en las nuevas funcionalidades de conducción. Esa cuota aumentará a medida que las prestaciones se amplíen y las actualizaciones del software se hagan más complejas. Además, Tesla ha empezado a comercializar mejoras de su sistema a través de la app.

La capacidad de Tesla para rentabilizar su software dependerá de lo que esas ventas supongan en las cuentas de la compañía. Sin embargo, el potencial de este negocio también se basa en que Tesla es la única empresa de su entorno que obtiene beneficios por sus mejoras tecnológicas en la conducción.

Tesla suma funciones

No solo es una forma de tener una cartera más diversificada, sino que el software tiene un gran potencial en la industria automovilística. La capacidad de Tesla de recabar y procesar datos puede proporcionar a la firma una ventaja competitiva respecto al resto de fabricantes.

De ahí que el software tenga cada vez más protagonismo en el negocio de Musk. El desarrollo y los avances tecnológicos de los coches de la marca varían según estén equipados los vehículos y en función de la versión del Autopilot.