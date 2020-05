10 imperdibles documentales de Netflix ¡que se pueden ver gratis!

Se trata de una de las primeras veces que podemos ver los contenidos de la famosa plataforma de streaming en forma totalmente gratuita

El confinamiento para prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus cambió muchas cosas en Internet, como por ejemplo la apertura del contenido premium de webs como Pornhub en todo el mundo. Netflix no ha llegado a tanto como eso, como Apple TV+ o HBO en Estados Unidos, que abrieron en forma parcial algunas de sus series en la aplicación del servicio.

Aunque anunció que endurece sus medidas contra la piratería, el gigante del "streaming" hizo más accesible para millones de personas en todo el mundo algunos de sus mejores documentales en YouTube.

Se trata de una de las primeras veces que podemos ver sus contenidos de forma totalmente gratuita, tras el primer paso dado con "A todos los chicos de los que me enamoré", que se puede ver sin suscripción del servicio.

Qué puedes ver gratis de Netflix en YouTube

La compañía, que también anunció que los usuarios podrán tener una mejor experiencia sin conexión a Internet a través de computadoras que cuenten con Windows 10, ha lanzado en YouTube una serie de documentales que tienen que ver con la educación y que pueden ser utilizados como recursos educativos por profesores y maestros. Es algo que han hecho en otras ocasiones en su propia plataforma, pero que por el confinamiento hacen en YouTube.

Atención: el idioma es inglés, pero con subtítulos opcionales en español y otros idiomas. A diferencia de la calidad máxima en que se pueden disfrutar en Netflix, en YouTube se pueden ver a 1080p como máximo.

13th

Esta película-documental trata sobre la décimotercera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, relacionando la esclavitud y la criminalización racial.

Abstract

Netflix ha publicado la primera temporada de esta serie documental centrada en artistas referentes de disciplinas como la arquitectura, el diseño de productos, automóviles o fotografía.

Babies

Netflix comparte episodios seleccionados sobre esta serie documental sobre el primer año de vida de los bebés, desde su propia perspectiva. Se ha estrenado en febrero de 2020.

Chasing Coral

Otra película-documental en la que acudiremos a algunos de los lugares más desconocidos del planeta, las profundidades marinas, para observar el blanqueamiento de los colores.

Explained

Te puede interesar Repartidores de Rappi, Glovo, PedidosYa y UberEats anunciaron un nuevo paro para el próximo viernes

Espléndidos episodios cortos en los que de forma muy directa y bien explicada, el equipo de Voz media trata un tema concreto de forma que todo el mundo pueda entenderlo.

Knock Down the House

Este documental nos acercará a la política estadounidense, mostrando cómo fue la campaña de cuatro mujeres que se presentaban a las elecciones legislativas de 2018. La más mediática ha sido Alexandria Ocasio-Cortez, congresista por el distrito de Nueva York.

1

Our Planet

Si te gustó la gran Planeta tierra de la BBC, esta serie documental de ocho episodios es lo mejor que puedes ver para renovar conocimientos sobre cómo funciona el planeta en sus escenarios más recónditos y salvajes.

Period. End of Sentence

La menstruación sigue siendo un gran estigma social en muchas sociedades, entre ellas la India. En este corto se muestra cómo un grupo de mujeres lucha por liberarse de ello.

The White Helmets

Los equipos de voluntarios en momentos críticos son esenciales para que miles de personas puedan mejorar su calidad de vida en contextos muy duros. Aquí podemos ver el trabajo de ellos en Siria y Turquía en el crudo 2016.

Zion

Una historia de superación vital de manos de Zion Clark, luchador profesional que nació sin piernas y dado en adopción por su madre. Destinado al fracaso, logró salir adelante.

Las mejores series cortas de Netflix para ver en un día

Además de los estrenos anunciados para mayo, Netflix también ofrece 15 series de corta duración o miniseries, para aprovechar tu tiempo libre, una tarde que estés aburrido o sin planes o una noche en la que te querés desconectar del todo y disfrutar a lo grande.

Esta mierda me supera

La penúltima de las joyas de Netflix es la magnífica "Esta mierda me supera", dirigida por Jonathan Entwistle, el creador de The End of the F*** World, otra de las series de calidad de la plataforma que puedes de un tirón en unas horas.

"Esta mierda me supera" es una historia de lo más irreverente protagonizada por Sydney (Sophia Lillis, a la que hemos visto por ejemplo en It y en "Heridas abiertas), una adolescente que está intentando sobrellevar como puede su etapa en el instituto con una mejor amiga a la que está a punto de perder porque comienza a salir con el tipo más cretino de la clase.

Se trata de una adaptación de la novela gráfica homónima de Charles Forsman y en ella también hemos descubierto a Wyatt Oleff, el protagonista masculino.

Así nos ven

Está inspirado en un caso real ocurrido en Estados Unidos, la historia de los cinco de Central Park, cinco adolescentes negros que fueron condenados en 1989 por una violación que no habían cometido.

La serie recorre 25 años de historia, desde la primera condena hasta que fueron exonerados en 2002 y hasta que llegaron a un acuerdo con la ciudad de New York en 2014.

Creada, guionizada y dirigida por Ava DuVernay (Un pliegue en el tiempo, Selma), la serie avanza a cada uno de los cuatro capítulos de los que consta, con un reparto maravilloso en el que sobresalen los cinco incausados y muchas denuncias políticas que no han pasado de moda. Brutal, dificilísima de ver pero imprescindible.

After life

Ricky Gervais es uno de los cómicos británicos más importantes: su carrera como monologuista, actor en cine (Special correspondant, Noche en el museo) y guionista (The Office, Derek) se nutren de un humor ácido, inteligente, muy crítico con el mundo que le rodea y decididamente descreído con la humanidad... y ateo practicante.

Todo esto se refleja en la maravillosa After Life, donde da vida a un periodista de un diario de pueblo al que la vida le iba más o menos bien hasta que su querida esposa fallece víctima de un cáncer.

Seguir adelante será para él un reto, a pesar de los esfuerzos de todos los que le rodean en ayudarle. Una joya sensacional, para la que se ha anunciado el estreno de la segunda para el 24 de abril.

Sex Education

La que es, para muchos, la mejor serie que ha estrenado Netflix en los últimos tiempos, ha sufrido el injusto olvido en las nominaciones de los Emmys para sorpresa de críticos y público.

Desde una candidatura como mejor comedia del año hasta el reconocimiento para estupendos nuevos talentos como Ncuti Gatwa (Eric), Sex Education merecía estar en los premios más importantes de la Academia de TV estadounidense.

Trata la historia de Otis (Asa Butterfield), un adolescente con pocas habilidades sociales pero muchas en sexualidad. Con la ayuda de su compañera de instituto Maeve (Emma Mackay), abre un consultorio clandestino, en el que se sucederán las situaciones chocantes. La tercera temporada está confirmada pero sin fecha de estreno aún.

Typewriter

Te puede interesar El Gobierno dará su estocada final a las SAS: lanzará una polémica medida para "quebrar" su operatoria

Se estrenó el verano de 2019 y enseguida captó la atención de todos los suscriptores de Netflix y, en especial, aquellos que aman el terror. Se trata de una serie india que versa sobre una casa embrujada y un libro también embrujado que estimula la imaginación de un grupo de tres cazafantasmas que, junto con su perro, están decididos a capturar el extraño espíritu que habita en una casa en Goa.

Pero una familia se mudan a la vivienda y entonces todo se hará más difícil: hacer los deberes del colegio, llevar a cabo todas las tareas que se le pueden pedir a unos chicos y, por supuesto, capturar al fantasma antes de que sea demasiado tarde. Perfecta para una tarde sin mucho que hacer y sin más expectativas que una buena dosis de miedo.

Derry Girls

Derry Girls es otra de las series favoritas de Netflix. Cuenta la historia de cinco estudiantes que tienen que vivir en medio del conflicto del IRA, en los años 90, y sobrevivir a otros conflictos peores: su adolescencia, sus relaciones personales, el absurdo colegio en el que estudian, su crecimiento, los padres que no le entienden y otros temas con los que te sentirás identificado.

Su gran apuesta es el humor negro, los maravillosos diálogos, una banda sonora maestra que incluye los mejores temas anglosajones de la época y una inocencia maravillosa. Se prepara ya la tercera temporada.

Bonding

El sexo explícito y sin tabús triunfa (y si no que se lo digan a Euphoria o a otras series que lo tienen como argumento). En Bonding, ninguna escena es gratuita. La serie de siete episodios de un cuarto de hora cada uno cuenta la historia de dos amigos que trabajan juntos: ella como dominatrix y él como su asistente, dando lugar a diálogos sobre los límites sociales y la autoestima. Eso sí, es una de las series de Netflix que nos hará llorar de la risa.

Paquita Salas

Paquita es fruto de la mente brillante de Los Javis. Las tres temporadas de esta representante de estrellas chapada a la antigua se disfrutan a carcajadas en siete horas.

The Sinner

Es una de las mejores series de suspense de Netflix, en la que una mujer, interpretada por Jessica Biel, se convierte en una asesina inesperada tras un arranque de ira. Así que la ficción indaga en su psicología para intentar descubrir los motivos de este arrebato.

Black Mirror

La exitosa ficción que pone en jaque la tecnología es una de las joyas del catálogo de Netflix. Aunque la serie completa consta de cinco temporadas y un total de 22 capítulos, cada uno de los episodios, que tienen una duración aproximada de una hora, puede verse de forma totalmente independiente.

Sherlock

Aunque con capítulos más largos, de casi 90 minutos, Sherlock es una buena opción cuando se quiere disfrutar de una serie cuya trama comienza y termina en cada episodio, y así evitar pensar en el qué pasará después. Podés ver a Benedict Cumberbatch en la piel del famoso detective. Además, es una de las series mejor valoradas en la base de datos IMDb.

Más allá de estas producciones, si no podés despegarte de la pandemia te sugerimos estas películas y series sobre el tema.