Jóvenes emprendedores: estos son los millonarios sub-30 más ricos del planeta

Sólo diez de los 2.095 multimillonarios del mundo son menores de 30 años, y en conjunto, este grupo precoz junta u$s 15.900 millones con sus fortunas

Pese a que los mercados globales están cayendo por la pandemia de COVID-19, este año debutaron en la lista tres menores de 30. Pedro de Godoy Bueno, de 29 años, heredó activos de su padre, el multimillonario Edson de Godoy Bueno, fallecido en 2017. En los últimos 12 meses, la fortuna estimada de Pedro alcanzó u$s 1.100 millones, ya que triplicaron su valor las acciones de la empresa brasileña de servicios de laboratorio Diagnósticos da América SA. La segunda debutante es Lisa Dräxlmaier, también de 29 años, dueña y una de los CEO (junto a su padre, Fritz) de la sociedad controlante del fabricante alemán de autopartes Fritz Dräxlmaier Co & KG. Elisabeth Furtwängler, de 28 años, tiene una fortuna de u$s 1.200 millones desde que su padre, Hubert Burda, le pasó una participación de 37,4% en el imperio mediático de la familia.

Solo tres miembros de esta cohorte de elite son multimillonarios por su propio esfuerzo: el cofundador y CEO de Snap, Evan Spiegel; John Collison, de la startup de pagos Stripe y naturalmente, la magnate del maquillaje Kylie Jenner. En noviembre, Jenner firmó un acuerdo para venderle una participación del 51% en Kylie Cosmetics al gigante de la belleza Coty Inc. por US$ 600 millones. Hace poco, Jenner donó US$ 1 millón al Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, el hospital donde tuvo a su hija Stormi en 2018, para que la institución compre equipamiento de protección personal como máscaras y protectores faciales.

Collins nació y se crio en Limerick, Irlanda, y actualmente vive en San Francisco. Es el más rico de los multimillonarios sub 30, con una fortuna de u$s 3.200 millones. El valor de su participación en Stripe, una empresa de capital cerrado, casi se triplicó en los últimos 24 meses gracias a tres rondas de financiación donde captó cientos de millones de dólares. La más reciente de esas rondas, una serie G que aportó u$s 250 millones en septiembre, dejó a Stripe tasada en u$s 35.000 millones.

Los otros siete sub 30 heredaron su fortuna. Jonathan Kwok, de 28 años, se convirtió en multimillonario cuando falleció su padre, el magnate inmobiliario de Hong Kong Walter Kwok, en 2018. Alexandra Andresen, de 23 años, es multimillonaria desde los 19 gracias a su participación en Ferd, la empresa noruega de inversiones que todavía dirige su padre.

Estos son los 10 miembros más jóvenes de la lista de multimillonario de 2020, de menor a mayor. Sus fortunas se calcularon a partir de los precios de acciones al tipo de cambio del 18 de marzo de 2020.

1 KYLIE JENNER

EDAD: 22

FORTUNA: u$s 1.000 MILLONES

FUENTE DE RIQUEZA: COSMÉTICOS

La celebridad devenida magnate del maquillaje es la multimillonaria self-made más joven de la historia. En noviembre, firmó un acuerdo para venderle una participación del 51% en Kylie Cosmetics al gigante de la belleza Coty Inc. por u$s 600 millones.

2 – ALEXANDRA ANDRESEN

EDAD: 23

FORTUNA: u$s 1.100 MILLONES

FUENTE DE RIQUEZA: EMPRESA DE INVERSIÓN

3 – KATHARINA ANDRESEN

EDAD: 24

FORTUNA: u$s 1.100 MILLONES

FUENTE DE RIQUEZA: EMPRESA DE INVERSIÓN

Las hermanas noruegas heredaron 42% cada una de Ferd, la empresa de inversiones propiedad de su familia, en 2007. Su padre, Johan, todavía dirige la empresa y controla el 70% de los derechos de voto por medio de una estructura accionaria de dos clases.

4 – GUSTAV MAGNAR WITZØE

EDAD: 26

FORTUNA: u$s 2.300 MILLONES

FUENTE DE RIQUEZA: PISCICULTURA

Witzøe es propietario de casi la mitad de Salmar ASA, uno de los productores de salmón más grandes del mundo, que todavía dirige su padre. Este heredero noruego probó suerte como modelo e invirtió en tecnología e inmuebles.

5 – ELISABETH FURTWÄNGLER

EDAD: 28

FORTUNA: u$s 1.200 MILLONES

FUENTE DE RIQUEZA: EDITORIALES

Furtwängler y su hermano mayor, Jacob, recibieron cada uno 37,4% del conglomerado de medios alemán de la familia de parte de su padre, Hubert Burda, que dejó de ser multimillonario. Algunas publicaciones de Burda Media son las versiones alemanas de Elle y Playboy. Furtwängler y su hermano Jacob son miembros del directorio.

6 – JONATHAN KWOK

EDAD: 28

FORTUNA: u$s 2.000 MILLONES

FUENTE DE RIQUEZA: INMUEBLES

Kwok y su hermano mayor Geoffrey heredaron la participación de su padre, el fallecido Walter Kwok, en Sun Hung Kai Properties, la inmobiliaria más grande de Hong Kong, en 2018. Las acciones de SHKP, que cotizan en Hong Kong, retrocedieron casi 18% desde que surgió el brote de coronavirus a principios de año.

7 – JOHN COLLISON

EDAD: 29

FORTUNA: u$s 3.200 MILLONES

FUENTE DE RIQUEZA: STRIPE

Stripe, la procesadora de pagos fundada por John y su hermano mayor Patrick, juntó US$ 250 millones de inversores con una tasación de US$35.000 millones en septiembre de 2019. John, nacido y criado en la zona de Limerick, Irlanda, ahora vive en San Francisco, sede de Stripe.

8 – EVAN SPIEGEL

EDAD: 29

FORTUNA: u$s 1.900 MILLONES

FUENTE DE RIQUEZA: SNAP

El cofundador de Snapchat es uno de los CEO de una empresa de capital abierto más jóvenes del mundo. Las acciones de Snap subieron en 2019 pero cayeron 50% desde que empezó el año. Spiegel, de origen estadounidense, habría adquirido discretamente la doble ciudadanía estadounidense-francesa en 2018, según la prensa francesa.

9 – PEDRO DE GODOY BUENO

EDAD: 29

FORTUNA: u$s 1.100 MILLONES

FUENTE DE RIQUEZA: SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO

Un debutante entre los multimillonarios, Pedro es el hijo de Edson de Godoy Bueno, uno de los multimillonarios más ricos del ramo de la salud, fallecido en 2017. Es CEO y accionista principal de la empresa de servicios de laboratorio Diagnósticos da América SA, cuyas acciones casi triplicaron su valor en los últimos 12 meses.

10 – LISA DRÄXLMAIER

EDAD: 29

FORTUNA: u$s 1.000 MILLONES

FUENTE DE RIQUEZA: AUTOPARTES

Dräxlmaier y su padre, Fritz, son CEO de Fritz Dräxlmaier Holdings GmbH, el holding del fabricante de autopartes homónimo. Lisa, que ahora es la propietaria exclusiva de la empresa, también debuta en la lista de multimillonarios, indicó Forbes Argentina.