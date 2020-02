En la era de las redes sociales, ¿cómo ayuda Twitter en tu estrategia de ecommerce?

Las redes sociales son una oportunidad única para ser aprovechadas en una bien pensada estrategia omnicanal para tu negocio de ecommerce: el rol de,Twitter

Twitter, pese a que con su texto plano de corta longitud pareciera que no puede aportar mucho a una campaña de marketing, ventas,o relacionamiento con el cliente, en realidad es una herramienta muy poderosa para lograr los objetivos fijados, y puede beneficiar los intereses de una empresa de comercio digital.

Uno de los motivos para utilizarla en pro de estos objetivos es que una de las redes con mayor número de usuarios en todo el mundo. No te puedes olvidar que en estos momentos Twitter cuenta con un promedio de más de 300 millones de usuarios. Este es un factor del que te puedes aprovechar para alcanzar que tu ecommerce penetre entre una amplia parte de la sociedad. En especial al perfil que presentan tus clientes o usuarios a través de una hábil estrategia comercial que vamos a explicar en este artículo.

Twitter y su relación con el comercio digital

Sin lugar a dudas que esta red social de masas se ha constituido en una manera sencilla, rápida y directa para llegar a los potenciales consumidores. Para mostrar tu marca comercial, pero también para difundir los productos, servicios o artículos que comercializas en formato online. En este sentido te puede ayudar el hecho de que la información de sus contenidos no se haga tan pesada como en otros medios de comunicación digital. Hasta el punto de que los usuarios de este medio, con tan sólo una ojeada puede leer un tuit y decidir si le interesa o no su contenido. Por este motivo tienes que cuidar la información que expongas en este medio.

- Por otra parte, no puedes olvidar que Twitter es básicamente una red social de interacción a diferencia de otras. La comunicación entre usuarios es más fluida y directa, y en este caso puede beneficiar las relaciones entre cliente y empresa. A través de una serie de características que te exponemos a continuación:

- Posiciona mucho mejor a tu marca comercial para que sea más conocida y valorada entre el público en general. Puedes llegar tan lejos como tú mismo desees y que hasta hace pocos años te hubiese parecido realmente inalcanzable.

- Otra de sus aportaciones más relevantes es que estarás en contacto con un canal de comunicación social que es seguido por muchos usuarios o clientes. Y por tanto no puedes desaprovechar su fuerza para llegar a más y más gente desde este preciso instante.

Te puede permitir que tengas una comunicación directa sin recurrir a otros canales en la información en lo que se constituye como un recurso muy innovador que tienes a mano y sin que te cueste un solo euro. Para que de esta manera, estés en condiciones de optimizar cada una de las operaciones o movimientos a través de esta red social tan potente y eficaz para defender tus intereses empresariales dentro de tu propio sector.

Saber cuál es su procedencia

Si vas a utilizar esta red social para conseguir tus objetivos más inmediatos debes saber las peculiaridades de la misma. No es lo mismo sus actuaciones que a través de otros canales de comunicación más tradicionales o convencionales. En este sentido, un pequeño consejos que te puede venir muy bien es que cuando uno vende los productos en una tienda online, no tiene registro físico de quiénes son los clientes ya que no podemos verlos, por lo que hay que hacer un esfuerzo para descubrir quiénes son de otras maneras.

Desde luego que debes conocer, al menos un poco, como es el perfil del cliente o usuario. Hasta el punto de que siempre es muy práctico visitar otras páginas para ver cómo lo hacen en Twitter. A través de los mejores perfiles en esta red social y que puedes visualizar sin ningún problema a partir de estos momentos. Esta acción puede darte una idea bastante exacta de lo que será de interés para tus seguidores, y también te permitirá rescatar algunas ideas creativas utilizadas por tu competencia y que están funcionando y que hasta este momento puede que no hayas considerado. Pues bien, es el momento para poner esta idea en marcha para que los resultados no se demoren en mucho espacio de tiempo.

Aumentar el interés por tu marca comercial

Por otra parte, puede que si al final eres nuevo en Twitter o estás buscando construir presencia online, es necesario empezar por dar a los potenciales seguidores algo con lo que se puedan sentir vinculados a tu marca. Una de las mejores propuestas consiste básicamente en retweetear los tweets interesantes de los mejores clientes o usuarios. Para que de esta manera, estés en condiciones de realizar un mejor un seguimiento de las tendencias de hashtags y como consecuencia de esta actuación te puedas permitir entrar y apelar a los posibles seguidores mediante la interacción indirecta con ellos.

Es una manera muy útil para dar visibilidad, no solo a tu marca comercial, si no que por el contrario y de forma añadido a los productos, servicios o artículos que comercializas en ese preciso instante. Hasta el punto de que mejora el posicionamiento ya que en este sentido es un proceso muy parecido al branding de marcas que al fin y al cabo busca de forma incesante posicionar su marca en la mente de los consumidores. Para que su mensaje sea mucho más receptivo que hasta esos momentos.

- Otra de sus prestaciones más frecuentes son las que te vamos a mostrar a continuación para que valores en este momento si es un buen momento para aplicar esta red social tan importante:

- Te ofrece la posibilidad de llegar a más gente que a través de cualquier otro sistema más convencional o tradicional.

- Te genera mayor visibilidad que otros medios de comunicación. En el sentido de que no puedes olvidar que Twitter también es una red social muy importante de cara a Google. Recuerda definir en cada momento tus tweets con las mejores palabras clave si quieres que Google indexe tu perfil y se encuentre en los primeros puestos del buscador. A parte, es recomendable crear anuncios con Twitter Ads para aumentar la visibilidad de tus tweets.

Realización de campañas de toda índole. No cabe duda de que con este red social de especial relevancia estarás en disposición de crear campañas de gran impacto mediático. Utiliza herramientas para elegir el mejor formato para tus campañas en Twitter y crear informes de seguimiento. Con una repercusión muy directa en los efectos que te puede crear en tu tienda o comercio en línea a partir de estos momentos.

Mayor seguimiento de tus clientes o usuarios a partir de ese instante. Todo ello gracias a la analítica que puedes demandar con la utilización de Twitter Analytics y que además puedes consultar sobre aspectos tan importantes, como por ejemplo son la interacción y el número de seguidores. Sobre todo es de gran utilidad en lo que se refiere al medio y largo plazo por sus implicaciones tan favorables para fidelizar una marca comercial a partir de estos momentos.

Aumenta el número de seguidores de una forma regular

Mientras que por otra parte, tampoco nos podés olvidar de que esta red social nos da la posibilidad de crear una red de seguidores de nuestra marca. Contando con un contenido atractivo de cara a los usuarios, conseguiremos atraer a un mayor número de usuarios, y conseguir fidelizarlos, creando al final una potente y sugerente red de seguidores.

Pero al fin y al cabo, estas son algunas de las prestaciones que te puede ofrecer esta potente red social a partir de estos momentos. Aunque reservándote alguna que otra sorpresa para el final, como en las siguientes actuaciones que te proponemos ahora.

- Dispones de un excelente soporte que esta red social ha creado para todos los usuarios. Puedes aprovecharlo sin ningún coste económico por tu parte.

- Permanecerás en contacto con mucha más gente de la que piensas en un principio. No en vano, este es un sistema que te pone en contacto con muchos usuarios o clientes.

- Puedes crear tu propia red de seguidores poco a poco y para que la visibilidad de tu marca comercial sea cada vez mayor desde todos los puntos de vista.

- Desde luego que la información para los clientes requiere de unos canales diferentes a los convencionales y este puede ser uno de ellos.

Se trata de un servicio que es conocido en todo el mundo y por tanto puedes atraer más visitas desde el principio. Sin desaprovechar todos los recursos que te proporciona de forma gratuita. Hasta el punto de que te merecerá la pena importarlos ahora, indicó Actualidad Ecommerce.