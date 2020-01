Twitter integra en su aplicación una función polémica similar a la de Facebook

Twitter ha integrado reacciones dentro de los DMs, integrando así una de las opciones de Facebook que, en su lanzamiento ya fue especialmente polémica

No, no se trata de la edición de tweets (algo que parece que no va llegar nunca), sino de la inclusión de reacciones específicas en base a una colección de emojis. De momento no es una función adicional a los Tweets como por ejemplo lo son los me gusta o los RT, sino que está limitada a los mensaje directos entre los usuarios.

Aunque no está muy claro lo que puede aportar en una conversación peer-to-peer o de los grupos reducidos que permiten los mensajes directos, lo cierto es que podría tratarse de una primera prueba para llevarlo más adelante a los tweets con la intención de dar mas contextualización a los me gusta.

Como decimos, esta vez no está disponible para la vista pública de cada timeline, sino limitado al apartado más privado de la red social. Parece que tendremos que esperar para ver Twitter hace el mismo movimiento que Facebook y lo acaba integrando en la vista general de los usuarios, un movimiento que puede ser muy beneficioso para dar más contexto a las iteraciones del usuario con los diferentes tweets, indicó Hipertextual.