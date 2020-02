El precio del Bitcoin en Argentina difiere entre los exchanges, y supera al internacional

Germán Guismondi, representante de Paxful en Argentina y CMO en SharpShark, opina sobre estado actual de Bitcoin y su precio en Argentina

Argentina es un país que, en opinión de muchos analistas, cuenta con las condiciones perfectas para promover una mayor adopción Bitcoin, ya que los problemas económicos que viven los residentes, de la mano con la apertura de la nación hacia estas nuevas tecnologías financieras, abren el espacio para que muchas personas y entidades prueben las bondades de estos activos en comparación con el dinero fiat.

Sin embargo, desde agosto de 2019 el precio de Bitcoin y las principales monedas digitales comenzaron a experimentar un desfase en Argentina con respecto al valor registrado por los mercados internacionales. Diversos críticos y analistas asociaron esta situación en su momento con la incertidumbre vista entre inversionistas a razón de un cambio político en el rumbo de la nación. El desfase también se hizo presente entre los distintos exchanges que operan en Argentina, ya que hay diferencias importantes entre los precios cotizados entre una plataforma u otra.

Bitcoin: precio Argentina vs mercado internacional

De acuerdo con datos reportados por la plataforma CoinMarketCap para ayer sábado a las 9:30 am (hora Nueva York), el precio de Bitcoin se ubica en unos u$s 10.241 la unidad, el cual al cambio oficial se traduce en unos ARS $628.557.

Sin embargo, una revisión realizada a través de LocalBitcoins en Argentina, para ese mismo momento refleja valores para la compra por un promedio de ARS $828.500 equivalentes a unos u$s 13.948, es decir, unos u$s 3.707 más que el valor reflejado en los mercados internacionales.

BTC y el dólar paralelo (blue)

Sin embargo, una salvedad importante es que para finales de 2019, el presidente de la nación, Alberto Fernández, decreta una serie de medidas económicas entre las cuales figuran algunas disposiciones para la compra del dólar estadounidense (principal moneda extranjera utilizada por el país además del peso argentino). Estas se traducen en una serie de trabas económicas y burocráticas para dificultar el acceso a la divisa extranjera.

Dichas disposiciones generaron una brecha importante en términos del acceso al dólar estadounidense, por lo que el gobierno maneja una tasa oficial a través de los canales gubernamentales, mientras que el mercado paralelo (mejor conocido como Blue) comienza a ganar mucha más popularidad entre los residentes, con una tasa que supera en casi un 25% el precio establecido por el Banco Central.

Por ende, en las principales plataformas de intercambio que operan en la nación y en los servicios P2P como LocalBitcoins, tanto compradores como vendedores formulan sus órdenes comerciales fijando el precio de Bitcoin en pesos argentinos en función de la tasa del dólar Blue, estableciendo valores mucho más elevados a través de los distintos índices existentes en internet, tal como ocurrió en Venezuela antes de que el gobierno flexibilizase los controles cambiarios.

Diferencias en el precio de Bitcoin entre exchanges

Otro aspecto destacable tiene que ver con las sutiles diferencias presentes en el precio de Bitcoin entre los distintos exchanges que operan en el país

Al comparar el precio fijado por Ripio en contraste con CryptoMKT tenemos una diferencia equivalente a ARS $10.110 (u$s 164 T.Oficial / u$s 129 T.Blue). Algunos analistas aseguran que esto hace parte de la libre competencia entre plataformas y el balance de ofertas formuladas por los usuarios, lo cual abre oportunidades para hacer arbitraje entre los traders que operan dentro del país.

Estado actual y perspectivas a futuro

Para Germán Guismondi, representante de Paxful en Argentina y CMO en SharpShark, respecto al panorama económico que vive la Argentina, "Estamos saliendo de cuatro años de una altísima inflación, de un 50% anual aproximadamente; de una fuerte devaluación respecto al dólar después de las primarias presidenciales. A partir de esa circunstancia el gobierno tuvo que fijar un cepo cambiario para contener al dólar pudiendo comprar solo 200 mensuales por individuo".

A lo que agrega que "Y pasa lo que ocurre siempre que se prohíbe algo, aparece un mercado paralelo, un dólar informal que hoy está un 25% arriba del oficial, un 28% más el dólar bolsa o MEP, y un 31% más al contado con liquidación (comprar dólares a través de acciones o títulos de deuda que cotizan en Argentina y en Wall Street para sacarlos fuera del país a una cuenta en el exterior). Recientemente apareció el dólar Bitcoin, que es por lo general el dólar Blue, más la tasa de referencia Bitstamp, más un plus o premium que está entre el 2 y el 3%".

"Nadie quiere quedarse con pesos y acuden al dólar como reserva de valor, y en los últimos años recurren a Bitcoin o a stablecoins cómo Tether, DAI o Paxos en el caso de los conservadores para evitar la volatilidad de la moneda digital", asegura el ejecutivo.

Sobre los usos en Argentina, Guismondi opina que "Al mercado inmobiliario se le ha abierto una puerta interesante, ya que actualmente hay empresas como Parcela.tech que ofrecen a los operadores inmobiliarios mediar entre comprador y vendedor para que la operación se realice con pesos argentinos, ayudando a que el vendedor adquiera una stablecoin por la imposibilidad de acceder al mercado de dólares".

"Y como en Argentina se pueden declarar las criptomonedas, ante una suba del dólar respecto al peso solo paga el impuesto a la renta financiera del 15% como cualquier otra divisa. Hoy las stablecoins están en ventaja respecto al dólar al momento de declararlas, es decir, te puedes refugiar en dólares a través de una criptomoneda de manera legal y transparente", continua.

"En el caso de los freelancers o personas que tienen que cobrar servicios que prestan en el exterior, también están cobrando en bitcoins ya que de recibir dólares en sus cuentas bancarias se le convierten a pesos al tipo de cambio oficial, y esto los perjudica con respecto al dólar informal. Así es que reciben las cripto y las venden en plataformas P2P, o las cambian en exchanges y obtienen un 25 o 30% mas que si recibieran la divisa internacional a través del sistema bancario", comenta el ejecutivo

En el caso de la diferencia con los mercados globales, el especialista piensa que "La diferencia que se ve en los exchanges de Argentina es porque todos cotizan al dólar informal, más un extra respecto a la cotización de Bitstamp, que es el precio de referencia que se toma en nuestro país, el cual va entre un 2 y un 3%. Suele haber diferencias entre los exchanges debido a su liquidez, pero esa diferencia existente entre los 10 o 12 más populares no suele exceder el 10%, por lo que van turnándose a ver cuál ofrece el mejor precio del mercado".

Finalmente comparte que "respecto al precio del Bitcoin en el mundo, se espera que con el halving del 12 de mayo el precio aumente a valores muy disímiles según los analistas. No me animo a decir a cuánto llegará porque cualquier situación mueve la aguja a niveles insospechados para arriba o para abajo, pero estoy convencido que en el mediano y largo plazo el Bitcoin seguirá subiendo su valor. El mercado maduró mucho y no creo que tengamos un 2018 otra vez".

A los que nos importa Bitcoin por su concepción y su disrupción en el mundo no nos importa cuánto vale hoy o mañana, sino que se use como una moneda que garantice seguridad, integridad y transparencia, indicó DiarioBitcoin.