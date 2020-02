Récord del año: el Bitcoin alcanza los u$s 10.000, y genera hasta un 40 % de ganancias

Bitcoin alcanzó los u$s 10.000 dólares el 8 de febrero, coronando el trascendental segundo mes de 2020 a su nivel más alto desde octubre del año pasado

Los datos mostraron que el par BTC/USD finalmente logró cinco cifras después de casi cuatro meses.

Durante ese tiempo, el par llegó a cotizar a un mínimo de u$s 6.400 antes de que un abrupto cambio de tendencia alcista hiciera que en enero solo fuera posible obtener ganancias del 35%.

El movimiento al nivel simbólico de u$s 10.000 fue precedido por los mercados de futuros de Bitcoin, que entraron brevemente en la zona el jueves 6 de febrero.

Los traders estaban preparados para esperar un marcado movimiento alcista o bajista, y el analista filbfilb, señaló los u$s 9.550 como probable soporte.

Su colega analista, Mati Greenspan, añadió que: "Esta no es la primera vez que bitcoin ha sido valorado por encima de los u$s 10.000 y puede que no sea la última, pero es la primera vez que la valoración es justificable en base a los fundamentos de la red".

Las altcoins mostraron resultados diversos después de las ganancias anteriores

La capitalización general del mercado de monedas digitales fue de u$s 283.000 millones, con una tasa de dominancia de Bitcoin de 63.7%. Algunas altcoins importantes reflejaron el éxito de Bitcoin, dado que Ether (ETH) subió un 2.27% para superar los u$s 225, EOS subió un 6.08% y Bitcoin SV (BSV) alcanzó los u$s 340, al remontar una ganancia diaria del 15.49%.

A principios de la semana, muchos tokens presentaron un sólido rendimiento a los inversores, con ganancias diarias que superaron el 25%, indicó Cointelegraph.