Cuidado del medio ambiente: Adidas fabricará ropa y calzado con plástico reciclado

Adidas entra de lleno en la ecología con una nueva propuesta para utilizar dos nuevos tejidos que contienen plástico reciclado en sus productos

El tema del plástico y su reutilización no es nuevo para el fabricante alemán, quien desde hace unos años hizo oficial su alianza con la organización Parley for the Oceans para convertir la contaminación marina en ropa deportiva. Esto se ha visto materializado en jerseys oficiales de futbol, zapatillas y equipamiento para otras disciplinas en 2019.

Ahora Adidas ha anunciado dos nuevos tejidos llamados Primeblue y Primegreen, tecnologías sostenibles que contienen plástico de los océanos y en donde se recicla el 100% del poliéster utilizado. Primeblue se define como un tejido de alto rendimiento que contiene Parley Ocean Plastic y está presente en las zapatillas Ultraboost 20 para corredores, así como en uniformes de ligas y equipos importantes.

Primegreen es también de alto rendimiento y se caracteriza por no contener plástico virgen (recién creado). Según Adidas, ambos serán clave para que la empresa alcance el 50% del volumen total de poliéster reciclado a finales de 2020.

El fabricante abordará tres categorías de productos sostenibles: reciclados, reutilizables y verdes. En los primeros entran los recién anunciados Primegreen y Primeblue, la segunda es de productos como la Futurecraft Loop, unas zapatillas para ser reutilizadas una vez cumplido su ciclo de vida. Por último, los productos verdes o "Bionic" serán pensados para tener múltiples vidas y eventualmente "volver a la naturaleza".

Con el anuncio, Adidas también detalló un plan en el que reducirá su huella de carbono y logrará la neutralidad climática en 2050. Comenzando este año, más del 50% del poliéster utilizado en los productos será reciclado. Posteriormente logrará acuerdos con diversas disciplinas deportivas y ligas para hacer la transición a uniformes sostenibles, indicó Hipertextual.