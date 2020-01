Crece el eCommerce: la exitosa estrategia que utilizó Mercado Libre para crecer con su plataforma de ventas online

Aunque la página partió como punto de venta de todo tipo de bienes, sin un foco específico, con los años se convirtió en un verdadero "mall online"

Aunque Mercado Libre partió en Chile como punto de venta de todo tipo de bienes, sin un foco específico, con el paso de los años decidieron democratizar el acceso a distintos productos, a través de una misma plataforma, convirtiéndose en un verdadero "mall online", aseguró el director general de Mercado Libre Chile, Alan Meyer.

Actualmente, son más de 20 millones de productos en el sitio y 96% de estos son nuevos, siendo más de 27 mil pymes y grandes tiendas que utilizan el marketplace para acercar sus novedades a distintos puntos del país trasandino. Además, están presentes 400 marcas consolidadas en el mercado que desde el sitio entregan opciones financieras para que los usuarios puedan comprar en diversas cuotas sin intereses.

El negocio de Mercado Libre ha ido creciendo a medida que el e-commerce se ha ido masificando y logrando la confianza de las personas. Alan Meyer dice que llegaron a 49 millones de visitas en diciembre pasado. "Si uno lo quiere ver como un broker de tráfico de forma online, es mayor a lo que hace un centro comercial offline", sentenció en una nota de America-retail.

Con una década recién empezando, la multinacional es una de las principales empresas dedicadas al e-commerce en Latinoamérica, por lo que son voz autorizada para analizar la relevancia de esta forma de compra tras el 18-O, período en que tanto el retail como las pymes se vieron imposibilitadas de vender de manera presencial, en la mayoría de los casos.

Te puede interesar Las nuevas tecnologías hacen ganar plata: por qué convienen los chatbot y en cuánto tiempo se cubre la inversión

Para Meyer y el equipo de 7.300 colaboradores que trabaja por el subcontinente, durante el 18-O no hubo un cambio de estrategia. Si bien el motor de sus ventas está ligado a pymes, el ejecutivo afirma que no tuvieron que dar un "un giro oportunísticamente aprovechando la situación local, está literal en nuestro trabajo".

Alan Meyer añade sobre el mismo punto: "Muchos comercios menores se sumaron al sitio y el e-commerce se convirtió en una herramienta que ayudó a compensar esa época para los emprendedores, prácticamente un verdadero aliado del comercio, entregando un crecimiento más alto del que estábamos viendo los meses anteriores".

Te puede interesar La nueva guerra comercial mundial que involucra a la Argentina: un sólo número, una sola letra

Tras sobrellevar el actual escenario de las ventas en Chile, Meyer recuerda que el comercio electrónico en Chile representa un 7% de las ventas del retail y en los próximos dos años se va a expandir al 10% de las ventas. Incluso, esas cifras en categorías específicas como la electrónica, el número podría llegar hasta el 20%.

Para que una empresa logre vender online y no morir en el intento "hay que pensar digitalmente", aseguró Alan Meyer. "Si ya tengo todo mi sistema con tecnología, fáciles de conectar a otras plataformas, es un avance importante. Hay gente que piensa que vender en internet parte con publicar los productos en una página y mi consejo es partir mucho antes, teniendo todo mi stock, precios, sistemas y contabilidad, todo ello reflejado en línea de manera que lo pueda conectar donde quiera que sea como una página web o un marketplace, ese es el primer paso. La digitalización no parte en internet, sino con mis sistemas de control interno, por dónde cargo los productos.

"Lo otro es contratar profesionales", sumó Meyer como consejo. "No basta con tener personas expertas en la venta en calle, hay que considerar a profesionales que estén ligado al panorama que se vive. No me refiero a que sean jóvenes o viejos, sino que esté conectado, que crea en el comercio electrónico, que siga las tendencias, que esté conectado con la forma que tienen de consumir las personas."

"Lo último es no esperar que el e-commerce sea la mitad de la venta, sino tomar el primer paso", dice el ejecutivo de Mercado Libre como tercer consejo. "Probar distintos canales, diversas estrategias: página propia, a través de marketplaces, ver otras alternativas de venta online, eventualmente evaluar si es necesario tener locales de cara al consumidor final o no, siempre contemplar qué rol tendrá el comercio online de acá a 3 o 5 años en mi industria con las buenas decisiones que tomo ahora."

"El e-commerce no es una moda, es una tendencia que cada vez va a estar más presente en nuestras vidas. No hay que olvidar que Santiago no es Chile y que las regiones representan gran parte de la población y hemos probado que haciendo algunos ajustes podemos hacerlos parte de este comercio. Hay que ponerse en el lado del cliente y ocupar el e-commerce como un sistema democratizador, donde los usuarios tengan las mismas oportunidades, independiente de las capacidades financieras o el lugar de destino", cerró tajante el ejecutivo.