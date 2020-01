CEO de Microsoft: "La gente usa sus teléfonos para consumir en lugar de crear y esto rompe el equilibrio"

Satya Nadella afirma que, en lo que respecta a la forma en que se utilizan los smartphones y otros gadgets, las cosas están totalmente desequilibradas

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, afirma que los teléfonos celulares se utilizan más para consumir que para producir o hacer cosas. Para Nadella, eso es un reto, una oportunidad y una responsabilidad al mismo tiempo.

"Son nuevos hábitos que tendremos que fomentar para cambiar ese equilibrio. Y no estoy diciendo, de nuevo, que una cosa sea mala y otra buena, pero creemos que como empresa, tenemos que pensar en ese equilibrio", afirmó Nadella en un evento de prensa la semana pasada.

La aplicación de chats para el entorno profesional de Microsoft, Teams, es una oportunidad para funcione como un nexo de unión entre el mundo de las redes sociales orientado al consumo y la idea de llevar las cosas a cabo.

Teams ha sido estrenada con una nueva gran campaña publicitaria que pretende promocionar la aplicación basándose en "los poderes de los equipos", aprovechando el juego de palabras que ofrece el nombre de la aplicación en inglés.

Microsoft reveló que Teams superó el récord de 20 millones de usuarios activos diarios; más que su principal rival en Silicon Valley, Slack, que llegó a los 12 millones en el último recuento, informó Business Insider.

Nadella señaló que aunque no cree que Teams pueda hacer frente a las enormes y prósperas redes sociales que ya existen, como Facebook, Twitter o el propio LinkedIn de Microsoft, sí existe espacio para algún tipo de aplicación específicamente diseñada para ayudar a las personas a conectarse entre sí para hacer su trabajo.

"Lo que quizá no exista es ese... círculo íntimo", dijo Nadella. "¿Cómo colaboro, me comunico, me relaciono con eso? Y esa es otra dimensión sobre la que nos gustaría pensar profundamente y continuar".

Nadella hizo una comparación entre Teams y Skype, la aplicación de videollamadas propiedad de Microsoft, porque ambos se centran en conversaciones individuales, o charlas entre grupos más pequeños de personas.

Es evidente que Microsoft tiene las redes sociales en mente: en el mismo evento en el que Nadella realizó sus comentarios, Nat Friedman, CEO de GitHub, describió el sitio de intercambio de código propiedad de Microsoft como "la red social más valiosa que se haya construido nunca", gracias a su popularidad entre los programadores.