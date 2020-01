Vacío financiero: reservas del Banco Central de Venezuela por debajo de los u$s 1.000 millones

La situación económica venezolana, derivada de las equívocas medidas tomadas por el gobierno local, y por las sanciones de EEUU, es cada vez más compleja

Menos de u$s 1.000 millones es la cifra que diferentes aseguran que tiene el Banco Central de Venezuela -BCV-.

La aplicación de sanciones económicas, encabezadas por el gobierno de Estados Unidos, más una clara inactividad o serie de equívocos en las medidas del gobierno local, ponen en peligro la liquidez de este país del norte de Sudamérica.

Un reporte dio a conocer que el BCV solo tiene alrededor de u$s800 millones en efectivo, y u$s 200 millones en otros activos líquidos, de acuerdo a tres fuentes cercanas y conocedoras del balance del banco.

Si bien el país tiene alrededor de 73 toneladas de oro en bóvedas locales, su venta se ha vuelto cada vez más difícil en medio de los esfuerzos de EEUU para cortar Nicolás Maduro de una red global de compradores, bancos e intermediarios.

Se subraya que Venezuela se encuentra cada vez mas alejada de los mercados internacionales, y la escasez de efectivo "podría amenazar la capacidad del régimen de Maduro para continuar con los programas de subsidio de alimentos, importar bienes básicos y mantener el apoyo de altos funcionarios militares".

Una parte significativa del oro de Venezuela, 32 toneladas por un valor de alrededor de u$s 1.600 millones, permanece en Londres después de que el Banco de Inglaterra rechazó múltiples solicitudes de Maduro para repatriar el oro. Si bien el banco es independiente, el gobierno del Reino Unido no reconoce a Maduro como el líder legítimo del país y dice que su régimen no debería tener acceso a los activos en el extranjero.

Las reservas totales cayeron de u$s 832 millones este mes a u$s 6.110 millones, registrando así la caída más baja desde julio de 1989. La fuente consultada aseguró que la caída se debe, en gran medida, a los recortes en las tenencias de efectivo del yuan chino, indicó Nexofin.