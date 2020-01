Con inteligencia artificial, sin volante y con parabrisas digitales: así serán los vehículos del futuro

Al ingeniero alemán Karl Benz se le reconoce la paternidad del auto de combustión, cuando patentó un vehículo de tres ruedas con un motor a explosión allá por 1886; y también le atribuyen una frase dicha un siglo atrás, en 1920, cuando la industria automotriz atravesaba una (de las tantas) crisis después de la Primera Guerra Mundial: "El automóvil ha llegado a su máximo nivel de desarrollo".

Si el Doc Emmet Brown no fuera un personaje ficticio de Volver al Futuro y la máquina del tiempo montada en un DeLorean no se tratara de un fantástico giro en el guion de una de las sagas de cine más emblemáticas de los últimos 40 años, le pediríamos que se diera una vuelta por 1920 para invitar a Benz a un paseo por 2020. Es que acaba de pasar una nueva edición del Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, la feria de innovación más importante del mundo occidental, y en su halo dejó una serie de desarrollos que prometen mejorar la movilidad en una transformación que no encuentra límites.